"Похмелье": звезда "Интернов" напилась из-за мучений с внешностью

Девушка расстроилась из-за комментариев в Сети

Кристина Асмус призналась, что страдает от похмелья. Девушка решила выпить лишнего из-за сообщений, который получила в Instagram.

"Так, у меня легкое похмелье. Напилась вчера пива из-за наличия "нет" в предыдущем посте. Так что, ловите фоточку из Дубайской пустыни. Сушняк, все дела",

– поделилась актриса.

Главным поводом для употребления спиртного стали ответы подписчиков на простой вопрос звезды сериалов. Асмус написала, что давно хочет отстричь свои волосы, но ее одолевают сомнения. Девушка, видимо, надеялась, что поклонники поддержат ее желание, но этого не произошло.

"Нет, потом 5 лет волосы отращивать", "Нет, волосы – это главное украшение женщины", "Ни за что! Смотрю на твои локоны и отращиваю свои", "Нет, вам с длинными гораздо лучше", "Никакой стрижки",

– почти единогласно высказались фанаты.

Похоже, что Кристина Асмус все-таки не справилась с проблемой выбора новой внешности и пока решила оставить все так, как есть.

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