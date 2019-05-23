"Молодой красавчик": Успенская хочет сняться по-взрослому

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Любовь Успенская показала поклонникам мальчика, который когда-то снимался в ее ролике на песню "Пропадаю я". Сейчас молодому человеку около 25 лет, он связал свою жизнь с музыкой: играет на гитаре и поет.
"Вот такой, между прочим, холостой, крутой гитарист стал украшением моего клипа 20 лет назад ещё ребёнком. Думаю, теперь мы с ним можем снять клип по-взрослому!",
– подписала знаменитость.
Подписчики Успенской понимают, чем ей приглянулся молодой человек: они считают, что мальчик вырос в настоящего красавца.
"Глаз не оторвать", "Хорош", "Очень красивый", "Интересный парень", "Глаза очень красивые",
– прокомментировали подписчики.
К ее идее снять видео с подросшим мальчиком они отнеслись хорошо и написали, что были бы не против увидеть новую версию старого клипа.
Любовь Успенская всеми силами старается задержать приход старости, 65-летняя певица без стеснения наряжается в мини и снимается в новых клипах. Оставаться популярной ей позволяет хорошая фигура и сильный голос. Недавно знаменитость представила на сцене свою дочь, которая исполнила несколько песен. Зрители были поражены тем, как хорошо поет дочка Успенской.
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