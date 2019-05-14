"Страх": стареющую Успенскую сравнили с мумией

Певица шокировала фанатов своим лицом

Любовь Успенская решила пошутить над поклонниками, выставив фотографию со своим плакатом в полный рост. Скорее всего, знаменитость даже не предполагала, что снимок вызовет такую негативную реакцию у подписчиков.

"Встретила такую девушку. Ну, очень на меня похожа. А вам какая больше нравится?;)",

– спросила Успенская.

Пользователи Instagram в ответ резко раскритиковали внешность знаменитость. Артистку упрекали в злоупотреблении пластикой, старости, сравнивали с мумией и всячески ругали за неудачную позу. Кое-кто даже посчитал, что Любовь Успенская становится похожа на Майкла Джексона.

"Что с носом? Вообще беда!!!", "Как у Майкла Джексона", "Мумия", "Очень на неживую похожа", "Люба уже в маразме", "Что за страх", "Зачем так нос задирать?", "Поза очень неудачная", "Майкл Джексон отдыхает",

– раскритиковали пользователи.

Нашлись и те, кто защищает артистку от нападок. По их мнению, она выглядит прекрасно для своего возраста и обладает шикарным телом.

"У Вас потрясающая фигура", "Прекрасная женщина", "Стройная, эффектная, позитивная и трогательная", "Настоящая! Реальная! Родная",

– поддержали поклонники.

Любовь Успенская старается в свои 65 лет всеми силами сохранить красоту и молодость. Для выступлений и фотосъемок она выбирает откровенные наряды, подчеркивающие все изгибы тела.