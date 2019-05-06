"Нарколог нужен": дочь Успенской шокировала россиян

Оказывается, девушка хорошо поет

Любовь Успенская выложила в социальные сети ролик, вызвавший бурную реакцию поклонников. Сначала кажется, что на видео сама знаменитость поет песню на португальском. Но если присмотреться, то видно, что исполнительница выглядит моложе, а голос очень похож на голос Успенской. Оказалось, что на сцене выступает дочь певицы, но ее пение не всем пришлось по душе.

"Вчера я представила свою дочь Татьяну Плаксину на сцене в Кемере. Зал был в восторге от ее выступления. Оно не было запланированным и Татьяна, без единой репетиции, выступила великолепно. Я горжусь",

– подписала Любовь.

Звезда признается, что даже почувствовала себя лишней, так как ее дочь Татьяна просто блистала. Подписчики по-настоящему шокированы видеозаписью: они считают, что девушка поет просто великолепно, а голос очень похож на голос Успенской.

"Голос очень похож на ваш", "Вот это да, зачем вы ее прятали?", "Гены дают о себе знать", "Потрясающе", "Мурашки", "Ваша копия", "Поет как вы, просто двойник", " Потрясающий голос", "Нет слов, браво", "Голос очень похож",

– комментируют пользователи.

Хейтеры же заметили, что дочери больше пригодился бы нарколог, к лечению сценой они относятся негативно.

"Нарколог хороший нужен", "Исцеление сценой?", "Лучше ей сменить фамилию",

– комментируют подписчики.

Дочь знаменитости оказалась в больнице после неудачного падения с велосипеда. Девушка перенесла операцию, а после у нее началась депрессия. Любовь Успенская предложила дочери начать все с чистого лица и побрила ее налысо.