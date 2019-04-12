"Мерзко смотреть!": Успенскую обругали за неуместную страсть с дочкой

Одно из фото "королевы шансона" взбесило пользователей Сети

Любовь Успенская опубликовала в Instagram снимок, на котором она показана целующейся с дочкой. Не всем поклонникам артистки кадр пришелся по вкусу.

"Мерзко смотреть!","Ужас. Фу, зачем так – в губы, Странные у вас наклонности", "Как можно в губы с дочкой целоваться...", "Обе тронутые, прости господи...", "Зачем такое фото выставлять?.. Ну держите у себя в телефоне..., ну зачем на всеобщее обозрение, ну зачем?.. Какие вы ждете комменты?.. С каждым фото мнение о Вас не возвышается, а падает почему-то... и Вы сами этому виной", "Фото дурацкое", "Лесбийский поцелуй", "Как неприятно смотреть", "Поцелуй в губы – это поцелуй между влюбленными людьми. Но не родителей с детьми", "Отписываюсь",

– возмущались такие. Защитники певицы были удивлены такой реакцией и пояснили:

"Некоторые поняли это фото в меру своей испорченности. Мы все уникальны... У каждого свой мир. Не понимаешь мир человека – проходи мимо. Нравится – задержись", "Что не так на фото? Девчонки гуляли, смеялись, весело проводили время и чмокнулись для фото", "На фото любовь матери и дочки, и не более".

Нашлись и те, кто увидел другие картины. "Я подумала, что за парень целует Любу", "Я тоже так подумала... что Билан Димка", "Ну не Билан, а просто молодой ухажер", – написали они.

Обсудили и дочку "королевы шансона", комментарии были разные: "Пару лет назад была адекватная девушка, а потом что-то произошло и все. Стала очень странной", "Какие же они страшные... особенно наследница", "Там ни красоты, и счастьем походу даже не пахнет, даже за деньги этого не купишь".

При этом известная певица всего лишь поделилась эмоциями от встречи с дочерью. Она проведала Татьяну Плаксину в Словении, где девушка восстанавливается после тяжелой операции.

"И снова три счастливых дня было у меня с @pacha_tati. Завтра возвращаюсь в Москву, чтобы выступить с концертом в ресторане, и сразу обратно к моей доченьке",

– сообщила звезда под фото. И на замечания пользователей не ответила.

Певицу больше волнует здоровье дочери, с которой она проводит все свободное время. Татьяне Плаксиной занесли инфекцию, и у нее началось заражение крови. Это произошло во время операции, которую девушке сделали после того, как она неудачно упала с велосипеда и с двух сторон сломала челюсть.

У дочери артистки началась депрессия. "Королева шансона" предложила дочери начать жизнь с чистого листа и побрила ее налысо.

Любовь Успенская родила дочь в 35 лет, когда ей пророчили чуть ли не бесплодие. И всегда старалась дать наследнице все самое лучшее. Она думает и о замужестве наследницы, но давить на нее не собирается.