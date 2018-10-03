Успенская побрила налысо беззубую дочь

Артистка без жалости подстригла девушку под мальчика

Популярная в России и Америке исполнительница шансона Любовь Успенская нашла нестандартный способ реабилитации дочери. Певица побрила 29-летнюю Татьяну наголо после того, как та лишилась пяти зубов.

Момент перевоплощения дочери Успенская показала на видео. На нем бесконечно красивая артистка сначала режет ножницами длинные волосы Танечки, а после сбривает озорной ежик машинкой.

Дива рассказала, что 11 сентября ее любимая доченька упала с велосипеда в Коста-Рике и сломала челюсть с двух сторон. В результате красавице пришлось пережить один из самых ужасных кошмаров – удаление пяти зубов.

"После двух сложных операций мы много чего переоценили – а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу на которую я с трудом смогла решиться -но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение", – пояснила Любовь (орфография и пунктуация автора сохранены).

Поклонникам артистки ее перформанс с дочерью пришелся по вкусу. Большинство из них поддержали желание "очиститься" и радикально измениться

"Любовь, Вы прекрасны!! И девочка Ваша прекрасная. У вас обеих все получится. Вы все правильно делаете!! Люблю Ваш голос!!!"

"Какие наркотики, видно по дочке очень хорошо выглядит! Даже ее возраст не дать. Вы наркоманов то видели?! Ну мыслит она не так как вы, и не должна! Каждый человек индивидуален! И красота субъективно !"

"Что Вы несете все!!! Захотел человек подстричься и подстригся какая Вам разница!?!?? Чего вы диагнозы ставите?! У всех у Вас шизофрения по-ходу, Вы откуда знаете что с ней и как там у них в семье?!!!! Какого анализируете по видео??!!!! Какие ж многие одноклеточные и завистливые. Деньги, героин, шизофрения, на себя посмотрите все на свой моральный облик!!!!!!!!" – писали фанаты.

Любовь Успенская – одна из лучших певиц в своем жанре. Артистка часто выступает с концертами не только в России, но и в Америке.