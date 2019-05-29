"Нет прежней красавицы": звезда "Дома-2" шокировала результатом пластики

Лицо девушки заметно изменилось

Бывшая участница скандального проекта Дарья Пынзарь решилась на пластическую операцию месяц назад, а теперь выставила результат подтяжки лица на всеобщее обозрение. На фото видно, что овал лица телезвезды полностью изменился.

Если сама Пынзарь от этого преображения просто в восторге, ведь она давно мечтала избавиться от пухлости, то подписчики недовольны работой хирурга.

"А почему глаза значительно меньше стали?", "Это фотошоп", "Две абсолютно разные женщины... нет прежней красавицы Пынзарь Даши", "Потеряла индивидуальность",

– прокомментировали пользователи.

Поклонники были шокированы снимком, сделанным перед операцией. Они никогда не замечали у Дарьи таких проблем с лицом. Подписчики подозревают, что Пынзарь могла годами использовать фотошоп, возможно и то, что к помощи редактора решил прибегнуть хирург, чтобы намеренно изуродовать звезду "Дома-2".



На очередную операцию Дарья решилась в 33 года, хотя многие подписчики ее отговаривали. Знаменитость показывала в Instaram все подробности своего преображения и делилась первыми результатами. Однако поклонники только критиковали ее.

"Стала кукла надувная", "Всю перекроила себя, интересно, что будет лет так в 60, когда кроить будет не из чего!", "Что ты с собой делаешь?", "Смирись, что ты стареешь", "Совсем изменилась",

– расспекали комментаторы.

Ранее ведущая "Дома-2" похвасталась сумкой за полмиллиона.