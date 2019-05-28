"Всем хана": Киркоров взялся за автомат после юбилея Михайлова

Все враги музыканта насторожились

Филипп Киркоров напугал многих знаменитостей грозным видом. Артист в черном костюме с автоматом в руке мчится на катере – именно такой снимок появился в Instagram певца. Кто успел так разозлить короля русской эстрады, не понятно, ведь еще недавно он веселился на юбилее Стаса Михайлова.

"Филипп, спасибо, что пришел и отметил мои 50! Немногие могли найти искренние слова... Спасибо моим коллегам, тем, кто пришел и поддержал",

– поблагодарил Михайлов.

Интересно, что именно Киркорова певец причислил к разряду своих друзей. А ведь совсем недавно Филипп рассказал Ксении Собчак о том, что Михайлов крадет у него идеи для образов и даже начал одеваться в таких же магазинах. Но похоже, что между двумя певцами по-прежнему мир.

Подписчики артиста начали гадать, кому же он может угрожать таким видом. К врагам Киркорова отнесли Виктора Дробыша – он надеется, что Филипп едет не к нему, Иосифа Приигожина, который, по мнению самого артиста, завидует ему, и, конечно, Максима Галкина. Кто-то из пользователей предположил, что Киркоров решил вернуть Пугачеву с помощью радикальных мер.

"Хейтеры, вам хана", "Ты не ко мне, случайно собрался?", "Пошел Пригожина к стенке ставить...", "К Галкину, отвоевывать Пугачеву, давно пора!", "К членам жюри "Евровидения", "Страшно", "Мы сдаемся",

– написали пользователи.

Самые преданные поклонники Киркорова предположили, что скоро он порадует всех своим новым клипом, для которого и взял в руки оружие. Сам певец рассказал, что всех ждет экшн.

"Ждем клип", "Заинтриговали", "С каждым разом все лучше и лучше", "Интрига", "Клип снимаете", "Будет что-то дико крутое", "Ждем очередной хит",

– высказались поклонники.

Ранее в Сети появилось видео, на котором слышен реальный голос Аллы Пугачевой.