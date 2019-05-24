"Просто чудо": Пугачева спела без фонограммы

Примадонна развлекает детей в отсутствие Галкина

Пока Максим Галкин проводит время в жарком Израиле, Алла не сидит дома, а выбирается на развлечения с детьми. Рядом с домом Пугачева с сыном и дочерью устроили пикник с шашлыками и костром. На кадрах из ролика также можно услышать, как Примадонна поет без фонограммы. Хриплый голос звезды не остался незамеченным.

"Голос уже не тот", "Алла дома поет?", "Талант Пугачевой неисчерпаем", "На концерте также пела", "Видимо всегда под фанеру поет",

– высказались пользователи.

Все внимание поклонников пары захватили дети. Подписчики не перестают удивляться тому, что Лиза и Гарри такие скромные, воспитанные и не избалованные дети.

"Дети идеальные", "Просто чудо детки", "Чувствуется старое воспитание без тусовок, привитие правильных ценностей!", "Лучшая семья", "Мило и без пафоса", "Семейная идиллия", "Лиза красотка",

– прокомментировали пользователи.

Сам Максим Галкин раскрыл один из секретов воспитания детей. Оказывается, он и Алла ограничивают игры детей с гаджетами. Подписчики уверены, что детей певицы и юмориста ждет большое будущее. Если Гарри пророчат карьеру, связанную с интеллектуальным трудом, то маленькая Лиза станет артисткой – уверены поклонники семьи.

Причиной разлуки семьи стали концерты Максима Галкина в Израиле. Артист продолжает выступать в качестве юмориста, но признался, что отдыхать на море ему тоже удается.

Ранее Максим Галкин и Алла Пугачева насладились полуголыми красотками.