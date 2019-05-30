"Стареете и дуреете": высокомерную звезду "Дома-2" спустили на землю

Ведущую телепроекта обсмеяли в Сети

Ксения Бородина не смогла стерпеть критику от подписчиков: на одном из снимков они заметили, что губы телезвезды увеличиваются как на дрожжах и смело раскритиковали знаменитость. Звезда "Дома-2" не смолчала и новым постом решила посмеяться над пользователями, специально вытянув губы.

"Даже цвет этого жакета, не сможет вас отвлечь от моих губ. Пожалуй, скручу их в трубочку на этот раз, от греха подальше, еще и на ночь такое выложила, как вы теперь вообще уснете",

– подписала снимок Бородина.

Комментаторы не только не оценили юмор звезды, но еще больше обругали девушку. На этот раз под раздачу попала не эффектная внешность, а высказывания Ксении. Пользователи посчитали, что самооценка Бородиной сильно завышена, а ее высокомерие и самолюбование переходит все границы.

"Вы уж слишком переоцениваете свою значимость в жизни людей", "Высокомерная стала", "Откуда эта злость на своих же подписчиков?", "Подписана, чтобы наблюдать, как вы стареете и дуреете", "Спустись с небес на землю", "Высокомерие и самолюбование зашкаливает",

– высказались разозленные пользователи.

Кто-то из них сравнил звезду с Анастасией Волочковой, которая сначала грубо отвечала на любую критику, а потом и вовсе закрыла возможность комментировать свои шпагаты. Подписчики Бородиной посоветовали ей взять пример с Ольги Бузовой, которая игнорирует любую критику и всегда остается на позитиве.