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Бузова призналась в любви на крыше

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая поздравила родной город

Ольга Бузова разместила в социальных сетях фотографию, сделанную на одной из крыш Санкт-Петербурга. Сопроводила снимок певица трогательной надписью с поздравлением. Сегодня, 27 мая, Северной столице исполнилось 316 лет.

"Родной Санкт-Петербург. С днем рождения, Великий город на Неве. Город – сказка. Люблю и буду любить всегда тебя особенной любовью",

– подписала снимок.

Именно в Санкт-Петербурге родилась и выросла Бузова, здесь же училась в университете. Переехать в Москву Ольгу побудил проект "Дом-2", с которым она не расстается уже 15 лет.

Пользователи разделили чувства певицы, кое-кто считает ее одной из великих людей Санкт-Петербурга.

"Вот начинаешь вспоминать, кто из знаменитых людей из Питера, на ум почему-то только Волочкова, Шнуров и Бузова приходит...", "Счастливчики те, кто в Питере живут", "Лучший город России и лучшая певица", "Питер рулит", "У питерцев особенная кровь", "Говор у нее не питерский",

– прокомментировали пользователи.

Ранее Ксения Бородина похвасталась своей сумкой за полмиллиона рублей. 

Дарья ПЕТРОВА
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