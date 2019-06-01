Загаженное жилище ведущей "Дома-2" вызвало отвращение у поклонников

На Ольгу Орлову накинулись с упреками

Пользователей возмутило неприятное видео из дома теледивы и бывшей солистки "Блестящих".

Орлова, как известно, очень любит животных. Она помогает приютам для бездомных животных, старается пристроить брошенных собак и кошек, да и у самой артистки дома живет несколько питомцев. Они часто становятся героями забавных видео, которые Ольга публикует в своем Instagram.

Публика по большей части поддерживает ведущую "Дома-2", отмечая, как благородно она поступает, заботясь о животных. Однако периодически в соцсетях появляются и злобные комментарии. Новый ролик не стал исключением. Ольга выложила кадры, где показательно ругает большую собаку Луфи, которая не удержалась и сделала лужу прямо в доме.

"Если нас смотрят режиссёры, которым нужна юная артистка, то #луфи_из_мячково с радостью поработает на съёмочной площадке. Дорого. И лучше застрахуйте интерьер", – написала она.

В ролике видно, как отчитываемая псина виновато отворачивает морду. Пользователи затеяли ожесточенный спор под публикацией – одни умилились собачьему стыду, другие предложили вышвырнуть гадящую дома живность на улицу (орфография и пунктуация сохранены).

"Фу как можно в доме чтоб ссали собаки!" "Я бы такую собаку в доме не держала, раз она все грызет и пачкает", "Под зад на улицу, и никакой псины дома", "Мерзость", "Ужас, такая огромная собака, наверняка такая вонь. Ольга, оденьте маску и перчатки,пожалуйста",

– злобно высказались хейтеры.

"Ольга ну ругаетесь вы бесподобно", "Ну красотка же какая!!!!!! Понять и простить)" "Ребята! Собаки как дети , когда домой прихожу мои от радости писают. И что теперь мне их выгнать из дома потомучто они так рады меня видеть. Не пишите глупости пожалуйста", "Оля у вас большое доброе сердце",

– вступились очарованные собакой-актрисой фанаты.

Ранее 41-летнюю Орлову осудили за слишком откровенный наряд.