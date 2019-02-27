Ведущая "Дома-2" отправилась на стерилизацию

Экс-солистка "Блестящих" решилась на сложную операцию

Ольга Орлова выложила в соцсети новое фото и рассказала поклонникам, что нужно пройти через большое испытание. Только, как выяснилось, не самой артистке.

"Оставила своего пугливого волчонка на операции по стерилизации. Буду с волнением ждать окончания",

– сообщила певица. И, поблагодарив врачей за разрешение быть рядом с ее любимицей, пока на ту не подействует наркоз, пояснила, что "Луфи очень пуглива, жутко стрессует из-за всего на свете, нервничает так, что поднимается температура, хотя дома смелее смелых".

Операция прошла удачно. Спустя время телеведущая выложила видео с домашней питомицей. А под роликом Ольга заявила, что уже все позади, она "забрала малышку", и теперь ее любимица будет восстанавливаться.

Многие поклонники хвалили Орлову за трепетное отношение к четвероногому другу. "Человек с большой буквы!", "Вы нереальная!", "Оленька – мать Тереза", "Достойна уважения", "Побольше бы таких людей, как Вы. Спасибо, что делаете добро", "Красавица, модница и добрая душа. Повезло вашими питомцам, слава богу", "Вы не человек, Вы ангел", "Милая, хорошая и добрая!", "Ты просто чудо!", "До слез!" – восхищались они поведением артистки.

Позже ведущая "Дома-2" опубликовала новый снимок, увидев который, фанаты решили, что она едет на очередные съемки. Недавно Ольга вернулась с Сейшел и теперь участвует в другом проекте.

"У вас остается время на себя? Я весь свой досуг все время откладываю на потом, только это "потом" практически никогда не случается",

– призналась звезда. Фанаты поддержали ее и пожелали артистке все же находить время, чтобы организм отдыхал и набирался сил.

Певица Ольга Орлова – одна из самых закрытых персон в российском шоу-бизнесе. Она никогда не рассказывает о своей личной жизни. Известно лишь то, что 18 лет назад она ушла из группы "Блестящие", так как забеременела. Вскоре у нее родился сын Артем. Артистка вышла замуж за отца малыша, но через три года они развелись.

Сейчас наследнику певицы 17 лет, но она любит не только его. Ведущая "Дома-2" как-то проговорилась, что у нее есть близкий мужчина, только она предпочитает его не показывать. Зато трогательные чувства к животным – у нее четыре собаки, три из них взяты из приюта – Орлова, как выяснилось, демонстрирует без стеснения.