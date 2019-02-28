Участник "Дома-2 покалечил мать

К женщине примчалась "скорая помощь"

Габриэль Диас Альварес жестоко избил мать гитарой после их очередной ссоры. Пострадавшую доставили в одну из больниц на севере Москвы.

Это произошло ночью 27 февраля. Врачи диагностировали у женщины перелом руки. Однако остаться под присмотром медиков она отказалась, сообщает РЕН ТВ.

Полицейские ведут проверку фактов случившегося.



Ранее стало известно, что в последнее время мать и сын ссорились часто. Причина проста – Габриэль не работал и, похоже не очень старался трудоустроиться.

Очередной спор с родительницей закончился дракой. Вспыльчивый парень схватил гитару и сильно ударил ею мать.

Между тем Габриэль Диас лечился в психиатрической клинике. Оттуда он вышел со справкой, был поставлен на учет.

После этого он поучаствовал в "Доме-2". Когда молодой человек покинул скандальный проект, он стал здорово прикладываться к бутылке.

Габриэль Диас-Альвареср одился 11 июня 1986 года. Его отец – уроженец Эквадора, а мать – русская. Детство парень провел в Латинский Америке, а теперь живет в Москве.

В "Доме-2" он успел повстречаться с несколькими девушками – Таней Охулковой, Элиной Карякиной, отбил Кристину Лясковец у Андрея Черкасова и попытался строить любовь с нею за периметром.

Некоторое время они жили вместе, даже ездили в Эквадор. Там парень познакомил избранницу с папой. Но в итоге молодые люди расстались.