Участник "Дома-2 покалечил мать

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Габриэль Диас Альварес жестоко избил мать гитарой после их очередной ссоры. Пострадавшую доставили в одну из больниц на севере Москвы.
Это произошло ночью 27 февраля. Врачи диагностировали у женщины перелом руки. Однако остаться под присмотром медиков она отказалась, сообщает РЕН ТВ.
Полицейские ведут проверку фактов случившегося.
Ранее стало известно, что в последнее время мать и сын ссорились часто. Причина проста – Габриэль не работал и, похоже не очень старался трудоустроиться.
Очередной спор с родительницей закончился дракой. Вспыльчивый парень схватил гитару и сильно ударил ею мать.
Между тем Габриэль Диас лечился в психиатрической клинике. Оттуда он вышел со справкой, был поставлен на учет.
После этого он поучаствовал в "Доме-2". Когда молодой человек покинул скандальный проект, он стал здорово прикладываться к бутылке.
Габриэль Диас-Альвареср одился 11 июня 1986 года. Его отец – уроженец Эквадора, а мать – русская. Детство парень провел в Латинский Америке, а теперь живет в Москве.
В "Доме-2" он успел повстречаться с несколькими девушками – Таней Охулковой, Элиной Карякиной, отбил Кристину Лясковец у Андрея Черкасова и попытался строить любовь с нею за периметром.
Некоторое время они жили вместе, даже ездили в Эквадор. Там парень познакомил избранницу с папой. Но в итоге молодые люди расстались.
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