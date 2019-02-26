Жара: самые горячие звезды "Дома-2"

Попасть на телестройку очень трудно

Тех, кто хочет принять участие в проекте "Дом-2", подвергают строжайшему отбору через жесткий кастинг и психологическое тестирование. Некоторые участницы шоу, вначале неприметные, нарастив волосы, ресницы, увеличив бюст и другие части тела, быстро становятся броскими красотками. "Утро" представляет наиболее привлекательных и сексуальных из них.

Самой первой красавицей считается Виктория Боня, которая продержалась на телестройке около года. Сейчас она теле- и радиоведущая, актриса, модель. Замужем за ирландским миллионером, у них растет дочь. Прелестница живет в Монако.



Второй называют Евгению Феофилактову, которая попала в "Дом-2" после работы менеджером по рекламе. Девушка увеличила грудь и губы, приподняла брови. Забеременела от участника Антона Гусева, вышла за него замуж. Оба ушли с проекта, у них есть сын и небольшой магазин по продаже модной одежды.

Немного уступает им одна из самых ярких и известных участниц – Алена Водонаева. Нынче она модель, телеведущая и певица. Участвует в фотосессиях некоторых магазинов и продает рекламу в Instagram. Воспитывает сына.

Четвертую строчку рейтинга занимает Диана Игнатюк. Еще до прихода в "Дом-2" она изменила форму носа и линию губ. Девушка дважды пыталась построить отношения с парнями на проекте, но ей помешал вредный характер.

Следующее место в топе отдано Нелли Ермолаевой. Эта участница подавала себя в образе таинственной и неприступной. И все же закрутила несколько коротких романов с молодыми людьми, один из которых закончился ее свадьбой. Правда, теперь супруги в разводе, а сама красотка работает ведущей на развлекательных каналах.

Анастасия Ковалева попала на проект после победы в конкурсе сценариев для презентаций кандидатов на премию "Человек года". Она очень понравилась одному из участников Алексею Самсонову, и он пригласил ее. Молодые люди стали парой, но из-за ревности жениха отношения разладились. Анастасия дважды участвовала в телестройке, но безуспешно.

Ольгу Бузову называли одной из самых ярких участниц "Дома-2". Она вышла из шоу, став его ведущей. Также девушка построила удачную карьеру модели, актрисы и певицы,. Кроме того, заняла кресло шеф-редактора журнала "Мир реалити-шоу. Дом-2".

Дважды попытала счастья на проекте и Александра Скородумова, до этого работавшая моделью. Прелестница строила отношения с Сергееем Сичкарем, но они часто ссорились. После второй неудачи пара покинула "Дом-2".

Три года участвовала в телестройке Дарья Пынзарь, пока не вышла замуж за участника шоу, и у них родился сын. Эта семейная пара считается самой крепкой за всю историю проекта. Дарья с мужем держат магазин модной одежды в Москве. Они по-прежнему снимаются в реалити-шоу и задумались о втором ребенке.

Замыкает топ-10 Марта Соболевская. До прихода на проект была моделью и певицей в популярной группе "Монако", продюсер которой Виктор Дробыш. Из "Дома-2" ушла, так как не удалось построить отношений. Родители помогли ей открыть бутик модной одежды в самом центре российской столицы.

Нельза не упомянуть еще одну красотку – Викторию Романец , которую привлекают съемки в различных телешоу. Она участвовала в украинских "Холостяке" и "100 тысяч за правду", приходила за женихом в "Давай поженимся!". Сейчас она участвует в телепроекте "Дом 2" и строит отношения с одним из парней.