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Беременная экс-звезда "Дома-2" раздвинула ноги на камеру

Катя Колисниченко. Фото: instagram.com/kolisnichenko_official
Развратная поза шокировала публику

Катя Колисниченко сфотографировалась в весьма странной позе.

Бывшая участница популярного телешоу "Дом-2", которая ждет первенца, вместе с супругом наслаждается отдыхом на Мальдивах, не забывая при этом привлекать к себе внимание. Правда, способы выбирает не всегда подходящие, считают некоторые ее поклонники.

Так, один из свежих кадров неприятно удивил подписчиков. Колисниченко снялась в позе краба, широко раздвинув ноги и поддерживая округлившийся живот. Такое поведение неприемлемо для будущей мамы, заявили критики. Однако нашлись и те, кто счел фото весьма удачным (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Публикация от • КАТЯ КОЛИСНИЧЕНКО • (@kolisnichenko_official)

"Ого", "Хулиганка", "Вы просто космос на ракету пахожа", "Красотка. В Нью Йорке практикуют роды в такой позе, наверное очень удобно ребёночек сам вылетает, даже не надо напрягаться", "Уже незнает как сфоткатся с этим животом", "Как краб", "На крабика с пляжа похожа", "Да уж, что за манера всё на выставку это болезнь! Щас она беременна уже крыша едит, всё о себе, о себе.. потом роды, потом будет навязывать как она в форму приходит, потом ребёнок, первый зуб, ест пьёт! Ну живи ты для себя, у тебя крыша едит.. по большому счёту никому до тебя нет дела, что в тебе особенного? Ведь у всех своя жизнь, свои радости и печали. Ну почему у вас такая жажда внимания, что за убогость",

– написали комментаторы. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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