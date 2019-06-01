Бузова готовит скандал

Любимица миллионов россиян готовит настоящую бомбу для поклонников

Телеведущая "Дома-2", певица, артистка, актриса и просто красавица Ольга Бузова не редко становится героиней громких историй. О том, что может ожидать самую завидную невесту России в ближайшем будущем рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Такие люди, как Ольга Бузова по типажу склонны к продвижению именно на гребне скандалов. Пиар ее строится именно на эпатаже. Да, давненько она не шумела и не буянила. И мы скоро все этого дождемся. Очередной скандал совсем скоро разразится. В июне мы и услышим какую-то грандизную новость о Бузовой с явной скандальной подоплекой. Все это как всегда будет ярко и интересно. Ольга прямо мастер по привлечению внимания к своей персоне. Она имеет талант к этому. Все ее истории не похожи на другие", – говорит она.

При этом, Абравитова считает, что новый поворот в жизни Бузовой не будет связан с беременностью или какими-то "мнимыми романами".

"Бузова же отличается изобретательностью и креативностью. Все скандалы ее прямо как художественные фильмы с захватывающим сюжетом. Поэтому мы все сейчас с нетерпением можем ждать это величайшего события, которое произойдет уже в июне. Кстати, это естественно не последний скандал связанный с ней. По жизни все у нее и будет состоять из такого рода инфо поводов. То их будет несколько, то один, то целый каскад событий. Вообщем все будет не предсказуемо, но тщательно спланированно именно с ее стороны", – заключила она.