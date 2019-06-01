Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бузова готовит скандал

Фото: www.globallook.com
Любимица миллионов россиян готовит настоящую бомбу для поклонников

Телеведущая "Дома-2", певица, артистка, актриса и просто красавица Ольга Бузова не редко становится героиней громких историй. О том, что может ожидать самую завидную невесту России в ближайшем будущем рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Такие люди, как Ольга Бузова по типажу склонны к продвижению именно на гребне скандалов. Пиар ее строится именно на эпатаже. Да, давненько она не шумела и не буянила. И мы скоро все этого дождемся. Очередной скандал совсем скоро разразится. В июне мы и услышим какую-то грандизную новость о Бузовой с явной скандальной подоплекой. Все это как всегда будет ярко и интересно. Ольга прямо мастер по привлечению внимания к своей персоне. Она имеет талант к этому. Все ее истории не похожи на другие", – говорит она. 

При этом, Абравитова считает, что новый поворот в жизни Бузовой не будет связан с беременностью или какими-то "мнимыми романами". 

"Бузова же отличается изобретательностью и креативностью. Все скандалы ее прямо как художественные фильмы с захватывающим сюжетом. Поэтому мы все сейчас с нетерпением можем ждать это величайшего события, которое произойдет уже в  июне. Кстати, это естественно не последний скандал связанный с ней. По жизни все у нее и будет состоять из такого рода инфо поводов. То их будет несколько, то один, то целый каскад событий. Вообщем все будет не предсказуемо, но тщательно спланированно именно с ее стороны", – заключила она. 

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Обманули: Белоруссию "кинули" с рублями

Батька оказался диктатором поневоле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей