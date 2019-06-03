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"Как дворняжка": ведущую хотят выгнать из "Дома-2"

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Зрители обругали телезвезду за рост и поведение

Ксения Бородина поделилась с подписчиками совместным кадром с Ольгой Орловой – обе являются ведущими телепроекта "Дом-2". Если в красоте брюнетки никто не сомневается, то блондинку комментаторы раскритиковали по всем пунктам. Они недовольны внешностью звезды, ее ростом, поведением и манерой одеваться. Самые смелые пользователь уверены: Орлову нужно выгнать с телестройки.

"Ноги короткие", "Орлова как дворняжка", "Непропорциональное тело, большая голова, длинное туловище и короткие ноги!", "Прилипла как банный лист, никому не нужна. Гоните к черту эту злую прилипалу", "Уберите ее. Она все портит, скучная и возрастная дама", "Пикинес! То к Фриске прилипла, теперь к Ксюхе, платья вызывающие одевает, плывет перед парнями молодыми, фу",

– обругали Ольгу Орлову.

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Кто-то из подписчиков предположил, что Бородина подставила свою коллегу, опубликовав неудачный снимок. Рост у девушек практически одинаковый, но на фотографии Орлова кажется намного ниже Бородиной.

"Ксюша специально подругу коротконогую выставила", "У них рост одинаковый, Бородина специально так сделала", "Даже каблуки Орловой не помогли", "Бородина просто умеет позировать",

– прокомментировали подписчики.

Критике подвергается не только Ольга Орлова. Ксению Бородина регулярно упрекают в пластике и постоянном тюнинге своего лица, а Бузову не перестают ругать за вульгарный внешний вид.

Дарья ПЕТРОВА
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