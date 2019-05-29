"Пчела укусила": с лицом звезды "Дома-2" происходят метаморфозы

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Практически всех участниц "Дома-2" ругают за желание постоянно прибегать к помощи пластических хирургов. Под горячую руку поклонников попала и Ксения Бородина. На последнем снимке подписчики звезды обратили внимание на чересчур большой рот.
Кто-то считает, что Бородина просто выпячивает губы, кто-то уверен, что не обошлось без инъекций.
"А зачем губы выпячивать?", "Что с губами?", "Зачем постоянно губы уткой складывать", "Губы перебор", "Губы растут как на дрожжах", "Тебя в губы пчела укусила?", "Естественными быть перестали",
– раскритиковали пользователи.
Сама Бородина отрицает, что делала инъекции в губы. По словам ведущей "Дома-2", она регулярно ходит к косметологу только на массажи и маски, а соблазнительный рот – подарок природы.
А вот пластические хирурги уличили Ксению в обмане. Специалисты сайта Womanmirror уверены, что знаменитость увеличила не только бюст, но и губы.
"Если сравнить фото, на которых запечатлена Ксения Бородина до и после операции по увеличению губ, отметим значительное их изменение. Контур губ звезды округлился, они пополнели, стали более аккуратными и привлекательными",
– рассказали эксперты.
Совсем недавно Ксения Бородина похвасталась подписчикам своей сумкой за полмиллиона рублей. Поклонники знаменитости считают, что деньги только испортили звезду – она стала более пафосной и агрессивной.
"От Вас одна агрессия", "Стала омерзительная. Деньги губят людей", "В тебе есть только деньги", "Реагируете всегда агрессивно", "Откуда столько пафоса?"
– возмущаются пользователи.
Коллега Бородиной Ольга Бузова до сих пор не может забыть бывшего мужа.
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