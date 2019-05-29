"Пчела укусила": с лицом звезды "Дома-2" происходят метаморфозы

Ведущая не признается в пластике

Практически всех участниц "Дома-2" ругают за желание постоянно прибегать к помощи пластических хирургов. Под горячую руку поклонников попала и Ксения Бородина. На последнем снимке подписчики звезды обратили внимание на чересчур большой рот.

Кто-то считает, что Бородина просто выпячивает губы, кто-то уверен, что не обошлось без инъекций.

"А зачем губы выпячивать?", "Что с губами?", "Зачем постоянно губы уткой складывать", "Губы перебор", "Губы растут как на дрожжах", "Тебя в губы пчела укусила?", "Естественными быть перестали",

– раскритиковали пользователи.

Сама Бородина отрицает, что делала инъекции в губы. По словам ведущей "Дома-2", она регулярно ходит к косметологу только на массажи и маски, а соблазнительный рот – подарок природы.

А вот пластические хирурги уличили Ксению в обмане. Специалисты сайта Womanmirror уверены, что знаменитость увеличила не только бюст, но и губы.

"Если сравнить фото, на которых запечатлена Ксения Бородина до и после операции по увеличению губ, отметим значительное их изменение. Контур губ звезды округлился, они пополнели, стали более аккуратными и привлекательными",

– рассказали эксперты.

Совсем недавно Ксения Бородина похвасталась подписчикам своей сумкой за полмиллиона рублей. Поклонники знаменитости считают, что деньги только испортили звезду – она стала более пафосной и агрессивной.

"От Вас одна агрессия", "Стала омерзительная. Деньги губят людей", "В тебе есть только деньги", "Реагируете всегда агрессивно", "Откуда столько пафоса?"

– возмущаются пользователи.

Коллега Бородиной Ольга Бузова до сих пор не может забыть бывшего мужа.