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"Разводил умело": Бузова вспомнила о бывшем муже

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда так и не обрела счастье в личной жизни

Ольга Бузова продолжает развивать певческую карьеру. В социальных сетях она поделилась новостью о том, что ее номинировали на одну из музыкальных премий, а также занимается записью новой композиции. Свежее фото ведущей "Дома-2" натолкнуло на мысли о скорой премьере клипа, который будет связан с разводом.

"Ты разводил умело, но я не хотела раз#водица",

– подписала откровенный кадр Бузова.

На опубликованном снимке знаменитость изображена в белье и платье из сетки. А рядом с ней на кровати лежит полуголый мужчина в татуировках, лицо которого скрыто.

Сколько бы не появлялось спутников рядом с ведущей "Дома-2", подписчики уверены, она до сих пор страдает по бывшему мужу Дмитрию Тарасову. Они считают, что состояние артистки уже похоже на болезнь.

"Безумная Ольга, пора лечиться", "Хватит уже посвящать песни бывшему мужу", "Очередные сопли по бывшему", "Сколько можно о прошлом? Живи настоящим", "Дайте ей мужика", "Понятно, чего Тарасов сбежал", "Жить и рожать потомство можно с любящей и адекватной женой",

– высказались подписчики.

Откровенный внешний вид Бузовой без внимания также не остался: кто-то считает, что знаменитость переходит грани дозволенного, кто-то восхищается ее красотой:

"Красивая", "Безупречно восхитительная", "Сама полуголая снималась, теперь решила с голыми мужиками", "Противно смотреть", "Шикарная леди", "Снова развратные фотки".

Сама Бузова не отвечает на негатив и старается радоваться жизни, тем более повод есть – клип певицы на песню "Мало половин" посмотрели более 40 миллионов раз. 

Ранее Ксения Бородина рассказала о своей роскошной сумке. 

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Дарья ПЕТРОВА
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