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Бузова засветила дырки и назвала нужный размер

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
За сексуальными кадрами последовали неожиданные откровения

Ведущая "Дома-2" и певица рассказала о своих предпочтениях.

После откровенных фотографий Ольга Бузова решила поделиться с поклонниками мудрыми мыслями. Продемонстрировав в сторис подтянутую фигуру в купальнике, звезда опубликовала снимок, где задумчиво сидит на берегу моря в дырявых джинсах. Кадр она снабдила стихотворением Виктории Мак.

"Я поняла, что человек должен быть
Твоего размера.
Чтобы тебе не приходилось становиться меньше ... Чтобы его не раздражать, 
Вызывая волну за волной, цунами
в его привычном мире.
Это сложно", – гласит подпись.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Мнения пользователей разделились. Одним высказывание пришлось по душе и они поблагодарили Бузову за своевременные и правильные слова. Другие же упражнялись в остроумии и грубили (орфография и пунктуация сохранены).

"Как же вовремя я увидела эти слова. Сколько в них глубины. Правильные слова в нужное время. Пусть всё будет", "А я читаю и удивляюсь думаю ну неужели сама написала . Ага. .." "Господи. Как же надоели эти тупые цитатки, из инета", "Имеется в виду, что девушке нельзя быть крупнее парня?" "Блин, как круто, человек должен быть твоего размера, в точку, как с языка сняли", "Сначала "упаля, купася, тири тири, фруктики и т.д." ужасно детским голосом, а потом вот такие заумные посты хрень какая то",

– высказались комментаторы.

Ранее Бузову обругали за провокационный ролик.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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