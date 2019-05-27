"Грудь не по размеру": в фигуре ведущей "Дома-2" нашли странности

Фанаты обсудили вид артистки, и не в ее пользу

Бывшая солистка "Блестящих" Ольга Орлова часто выкладывает в соцсети откровенные снимки. Не стали исключением и ее свежие публикации. На одном из фото девушка позировала во время светского мероприятия в длинном платье с декольте.

Видимо, ей самой наряд пришелся по вкусу.

"Мой невероятный образ... Все-таки как не бежишь от черного цвета в одежде, всё равно это самый волшебный цвет. Роскошный, классический,строгий, сдержанный– все это о нем... Беспроигрышный на все времена!"

– сообщила под кадром звезда. И поинтересовалась: "А вы как считаете?"

Поклонники с готовностью откликнулись. При этом некоторые обнаружили недостатки в образе Орловой.

"У Вас в районе груди с боков ушки, это говорит о том, что у платья грудь вам не по размеру... платье должно подчеркивать, а не искажать... либо не на Вас было сшито платье", "Как такса", "Длинное платье с глубоким декольте сильно укорачивает рост", "Полнит очень прямо... и укорачивает еще сильнее", "Да. Годы берут свое. Как бы не харахорилась старушка, возраст дает о себе знать",

– написали они.

Несколько человек даже поспорили. На слова одной дамы "ушки у всех около сорока, а где их нет, там фотошоп" другая ответила, что "ушки не у всех, а только у того, у кого фасон одежды неправильно подобран".

Фанаты тут же бросились на защиту артистки и стали успокаивать и хвалить ее:

"Никаких ушек не заметила! Шикарная женщина, изумительная фигура и образ!", "Сама женственность и элегантность! Не слушайте никого, здесь много "специалистов", все у вас отлично!", "Ушки какие-то под микроскопом разглядели!", "Одна из самых красивых девушек этой планеты", "Вам в любом цвете хорошо!", "Очень красивая", "Невероятно стильная женщина!"

Позже теледива разместила в Instagram другой снимок. На нем она изображена сидящей у стола с чашкой. Полы халата распахнуты, длинные босые ноги вытянуты вперед.

"Вы в чем любите ходить дома?"

– спросила звезда.

Орлова сообщила, что сама "при большом количестве самых разнообразных красивых, шелковых и кружевных, все равно чаще всего надевает обычный вафельный!"

Фанаты и этот кадр не оставили без внимания и оставили восторженные комментарии:

"Очень красивая Оля", "На Вас всегда приятно смотреть", "Это божественно", "Вы великолепны. Впрочем, как и всегда", "Даже в обычном халате безупречна", "Красоту ничем не испортишь. В вафельном Вы красивы, Ольга!", "Суперножки!"

Нашлись и те, кто не упустил возможности поддеть звезду.

"Это возраст", "В любимой пижаме", "Зачем выставлять то, что не очень?"

– не без сарказма отметили подписчики.

Ольга Орлова постоянно рассказывает подписчикам о своем образе жизни, привычках, делится размышлениями. И каждый ее пост вызывает массу разных мнений. В соцсети бурно обсуждают и высказывания артистки, и ее внешность.

Ранее телеведущая возмутила поклонников тем, как поздравила Сергея Лазарева после его возвращения с "Евровидения". До этого взбесила чересчур вульгарным видом и вызвала отвращение роликом.