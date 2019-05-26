"Какой позор": ведущая "Дома-2" набросилась на Лазарева

Орлова удивила подписчиков поздравлениями певца с победой

Телеведущая "Дома – 2" Ольга Орлова опубликовала в Instagram фото в обнимку с Сергеем Лазаревым.

При этом Орлова подписала снимок фразой: "С победой". Это вызвало недоумение у подписчиков, так как певец занял 3 место на "Евровидении". "Какая к черту победа?в глазах уже мерещится, что ли?", "а с какой победой?", "что за победа?".

Некоторые фанаты Ольги пришли в ярость от увиденного. "У Одного на коленках посидела ,у другого на шеи повисела. Осталось на банане покататься ....", "вульгарно смотрится", "какой позор цепляться на всех".

Однако среди злопыхателей нашлись и те, кто поддержал Орлову с Лазаревым. "Точно пошла по рукам!!!!😂 Серега – ты лучший!!!", "Молодцы, главное не победа,а участие, и хорошо что поддерживаете друг друга)))", "Классные", "супер", "красивые".