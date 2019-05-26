Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Какой позор": ведущая "Дома-2" набросилась на Лазарева

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Орлова удивила подписчиков поздравлениями певца с победой

Телеведущая "Дома – 2" Ольга Орлова опубликовала в Instagram фото в обнимку с Сергеем Лазаревым.

При этом Орлова подписала снимок фразой: "С победой". Это вызвало недоумение у подписчиков, так как певец занял 3 место на "Евровидении". "Какая к черту победа?в глазах уже мерещится, что ли?", "а с какой победой?", "что за победа?".

Некоторые фанаты Ольги пришли в ярость от увиденного. "У Одного на коленках посидела ,у другого на шеи повисела. Осталось на банане покататься ....", "вульгарно смотрится", "какой позор цепляться на всех".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Однако среди злопыхателей нашлись и те, кто поддержал Орлову с Лазаревым. "Точно пошла по рукам!!!!😂 Серега – ты лучший!!!", "Молодцы, главное не победа,а участие, и хорошо что поддерживаете друг друга)))", "Классные", "супер", "красивые".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Главу Генштаба ВСУ высмеяли за слова о Крыме

Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова

ООН потребовала от России освободить украинских моряков

Прекращать уголовное дело РФ при этом не должна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей