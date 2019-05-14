"Красота": разомлевшая Волочкова закинула ноги за голову

Отдых явно идет балерине на пользу

Анастасия наслаждается роскошной природой на Мальдивах. Танцовщица млеет на солнышке и с удовольствием делится с поклонниками морскими пейзажами и откровенными фото в крошечных купальниках.

"А самое классное на этом острове – это отношение всего персонала к каждому гостю. Ну и, конечно, сервис и красота!" – отмечает она.



Однако врожденные трудолюбие и дисциплина, по словам Волочковой, не дают ей совсем разлениться. Даже в таком райском уголке она тщательно поддерживает форму и щедро делится секретами со всеми желающими. Для физических упражнений у балерины находится время везде – неважно, в спортзале она или на пляже, фирменный шпагат нужно тренировать постоянно.

Снимки и видео "экзерсисов" звезды сыпятся в ее Instagram как из рога изобилия. Вот Анастасия демонстрирует вертикальный шпагат всему пляжу – правда, пустынному, а вот – энергично закидывает ноги за голову, пристроившись к беговой дорожке в спортзале.

"Трудолюбие и дисциплина-врожденные мои качества.💃🏼 И на отдыхе не позволяю себе лениться долго... Спасибо всем, кто присоединился к прямому эфиру. Это был мальдивский Экзерсис он лайн",

– подписала красотка один из роликов на своей странице.

Ранее Волочкова сделала странное признание в любви, стоя на коленях.