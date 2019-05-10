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"Люблю тебя собой": Волочкова в микротрусах встала на колени

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Оголившаяся балерина сделала странное заявление

Анастасия прервала напряженную работу и улетела отдыхать.

Эпатажная танцовщица расслабляется на Мальдивах. Судя по всему, в компании таинственного возлюбленного. Вторую половинку Волочкова по-прежнему не показывает, однако дразнит поклонников традиционными пляжными фото и видео.

На одном из последних роликов балерина в купальнике, расшитом крупными каменьями, наслаждается теплой водой, одновременно демонстрируя зрителям окружающий пейзаж. На пустынном пляже нет ни души, что вполне устраивает звезду.

Показалась балерина и во всей красе – выйдя из воды, она опустилась на колени. Купальник на Волочковой был весьма откровенный – крошечные трусики едва прикрывали самое сокровенное. Подпись к фото, к слову, выглядит странно.

"Мои любимые Мальдивы! Как же я с ними гармонична! ... Да, я правда, в хорошей форме. Просто любовь творит чудеса ! И работа над собой физическая ежедневная. А с моим любимым мы вместе уже 7 месяцев и 10 дней.. Люблю тебя, дорогой!",

– написала Анастасия, неожиданно прибавив в конце – "собой". Было ли это случайностью или танцовщица вложила в слово какой-то особый смысл, остается загадкой.

Ранее Волочкова своеобразно поздравила поклонников с Пасхой.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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