Сюрприз: Волочкова оголила грудь и похвасталась яйцами

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Анастасия показала пикантный снимок и заговорила о светлом празднике.
Волочкова притягивает внимание подписчиков провокационными публикациями. Периодически танцовщица демонстрирует фирменные шпагаты в нарядах , которые зачастую, по мнению публики, выглядят вызывающе. До сих пор обсуждают и секс-откровения звезды на встречах с Андреем Малаховым и Ксенией Собчак.
В этот раз балерина подогрела интерес фанатов, опубликовав эротичное фото. Она снялась в ванной – Анастасия встала перед зеркалом в халатике, который широко распахнулся на груди, не скрывая практически ничего. Некоторое время спустя Волочкова вспомнила о Пасхе, которую православные отмечают завтра, 28 апреля, и поздравила поклонников с наступающим праздником, держа в руках корзинку с куличами и крашеными яйцами. Это был подарок-сюрприз, поделилась она.
Выразить восхищение или, наоборот, негодование, пользователи не смогли – комментарии на странице в Instagram Волочковой по-прежнему недоступны. Открывает она их лишь для избранных публикаций. Видимо, балерину сильно обидели грубые высказывания злопыхателей и она решила не портить себе настроение.
Ранее балерина заинтриговала подписчиков рассказом о таинственном госте.
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