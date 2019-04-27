Сюрприз: Волочкова оголила грудь и похвасталась яйцами

Балерина очень своеобразно поздравила поклонников

Анастасия показала пикантный снимок и заговорила о светлом празднике.

Волочкова притягивает внимание подписчиков провокационными публикациями. Периодически танцовщица демонстрирует фирменные шпагаты в нарядах , которые зачастую, по мнению публики, выглядят вызывающе. До сих пор обсуждают и секс-откровения звезды на встречах с Андреем Малаховым и Ксенией Собчак.

В этот раз балерина подогрела интерес фанатов, опубликовав эротичное фото. Она снялась в ванной – Анастасия встала перед зеркалом в халатике, который широко распахнулся на груди, не скрывая практически ничего. Некоторое время спустя Волочкова вспомнила о Пасхе, которую православные отмечают завтра, 28 апреля, и поздравила поклонников с наступающим праздником, держа в руках корзинку с куличами и крашеными яйцами. Это был подарок-сюрприз, поделилась она.

Выразить восхищение или, наоборот, негодование, пользователи не смогли – комментарии на странице в Instagram Волочковой по-прежнему недоступны. Открывает она их лишь для избранных публикаций. Видимо, балерину сильно обидели грубые высказывания злопыхателей и она решила не портить себе настроение.

Ранее балерина заинтриговала подписчиков рассказом о таинственном госте.