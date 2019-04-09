"Вся манька наружу": Волочкову в узких трусах обозвали извращенкой

После откровенных эфиров на балерину с утроенной силой обрушилась критика

Эпатажную Анастасию в Сети обматерили на все лады.

Эфиры с Ксенией Собчак и Андреем Малаховым сняты и давно просмотрены, но народный гнев не утихает. На волне вспыхнувшего к ее персоне интереса Волочкова решилась вновь открыть комментарии и поплатилась. Пользователи высказали все. Кое-кто, не сдержав эмоций, сделал это нецензурно.

"В 5 лет произошло судьбоносное событие – моя мама привела меня в Мариинский театр на балет "Щелкунчик", после которого я решила, что стану знаменитой балериной Обо всем этом я не раз рассказывала. Добавлю только, что даже мама тогда не поняла, что я не просто мечтала, а обрела в тот момент цель в жизни", – проникновенно написала балерина о становлении своего таланта.

Напоминание о начале творческого пути сопровождала весьма откровенная фотография. Танцовщица в необычном наряде – кофте с длинным рукавом и то ли трусах, то ли весьма узком боди, показала знаменитую растяжку. Она подняла одну ногу вверх, повернувшись при этом к камере. Открывшийся вид оценили не все (орфография и пунктуация сохранены).

"мама всю жизнь вложила в её становление и практически дочь её воспитала. Ну есть разногласия, не общались бы. Но оскорблять мать на всю страну, это очень не красиво", "Маме , Вы должны быть благодарны, а Вы её облили грязью на всю страну", "Знаменитой вы Анастасия стали, НО знаменитость эта стыдная", "Как можно мать свою...на всю страну..предать..сказать, что она завидует...И ноете и ноете...и жалуетесь!!! Собчак, Андрею...счастливый и самодостаточный человек не будет жаловаться...а вы перед камерой , извините, все промежность свою показываете....ужас...", "Пол письки опять выпало !!!" "Ну как можно такое выставлять, ну хоть чуточку мозгов же должно быть", "А почему в трусах опять?" "не уже ли эти растяжки нельзя делать в трико.А так показываете ,что ваши ворота открыты для всех", "Извращенка какая то,эксбиционистка. Всю маньку наружу,а у Малахова аж две руки засунула,тьфу!"

– негодуют подписчики.

Напомним, ранее Волочкова пригласила в свой роскошный особняк телеведущего Андрея Малахова. Ей даже удалось уговорить журналиста прилечь с ней на большую кровать, за что ему пришлось извиняться перед женой.