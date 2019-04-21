"Только вертолет в постели может": Волочковой вынесли приговор

Балерина оскандалилась на шоу Малахова

Встречу танцовщицы с Ксенией Собчак бурно обсуждают в Сети.

Основное внимание уделяют фееричному выступлению Анастасии Волочковой, которая выложила видео в своем Instagram. Ранее она показала окровавленные после съемок пятки, а теперь поделилась результатами тяжких трудов.

На кадрах Волочкова спускается на сцену верхом на месяце. Затем начинает танцевать с труппой, чьи костюмы смахивали на шкуры зебр, как отметили зрители.

На танцовщицу обрушилась волна негатива – под одним из постов она открыла комментарии и злопыхатели этим воспользовались. Однако были и доброжелательные комментарии. Правда, они затерялись в потоке желчи недругов красотки (орфография и пунктуация сохранены).

"какие батманы, только вертолёт в постеле делать может", "ей 43 , она своё оттанцевала, хочет пусть развлекается , она это заслужила", "Позорнее ничего не видела. Вам ли тягаться с Собчак? Даже не смешно", "Ксюха такую тему обсуждала про Францию, про свой блог, ее слушать приятно, интеллект одним словом. А настасья всё о муже, о долгах, как она трудиться в поте лица, о любовниках, все через одно место. Эти стёртые в кровь капыта с вечера запустила и потом с утра нас порадовала..."

– написали они.