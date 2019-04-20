Волочкова убежала от Малахова и Собчак с кровавыми пятками

Балерина выжала из себя все соки во время встречи с заклятой подругой

Андрей Малахов устроил Анастасии Волочковой и Ксении Собчак "очную ставку" в своей студии. Съемки дуэли, которые могут превзойти по накалу страстей дебаты кандидатов в президенты Украины, дались балерине нелегко. О своих страданиях она посетовала в соцсети.

"Это результат одной сегодняшней съемки.. На телеканале Россия. Они продолжались 8 часов. Из них я 4 провела в пуантах",

– подписала пост в Instagram прекрасная артистка.

На снимках видны стертые пятки и кровавые мозоли артистки. По словам звезды, ей не жаль ни боли, ни ног. Ведь она сама поставила танец для передачи "Привет, Андрей", выпуск которого состоится 20 апреля. Балерина пообещала, что зрители придут в восторг от дуэли, в которой она раскроет всю правду.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Апр 2019 в 10:22 PDT

Встречу Собчак с Волочковой Малахов организовал после того, как балерина пожаловалась ему на бесцеремонную ведущую, потерявшую, по ее мнению, совесть. Медиадива взяла у артистки провокационное интервью для своей передачи в Youtube "Осторожно, Собчак". Балерина обвинила некогда лучшую подругу в том, что та тайно искала в доме следы ее любимого мужчины и рылась в ее вещах, пока саму Волочкову красили. Однако Собчак заявила, что не будет раздувать этот скандал и опубликовала рабочие материалы, отметив в своих соцсетях, что балерина была в курсе этих съемок поиска ее любовника.

Пока же Собчак никак не комментирует дебаты с Волочковой в студии Малахова, которые должны расставить все точки на i.