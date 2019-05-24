"Невероятная": Лобода впервые показала дочь

Нибиру
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Светлана Лобода опубликовала в Instagram трогательный снимок с младшей дочерью Тильдой. Певица родила девочку год назад. По слухам, отцом ребенка является солист группы Rammstein Тилль Линдерманн.
"Нашей любви 1 год❤",
– поделилась знаменитость.
Поклонники звезды всячески расхвалили нежную Лободу с малышкой. Певицу поздравили и знаменитости: Яна Рудковская, Александр Ревва, бывшие солистки группы "ВИА Гра".
"Вкусненькая", "Поздравляю красавицу маму и дочурку", "Какие вы сладкие", "Сладкая булочка", "Очаровательно", "Интересно на кого больше похожа, надеюсь на Тилля", "Мурашки от умиления", "Это просто взрыв моего сердце, маленькая принцесса",
– поздравляют пользователи.
Тильда появилась на свет в одной из клиник США, а уже через несколько недель певица в идеальной форме позировала перед фотографами.
Девочка стала вторым ребенком Лободы. В 2011 году Светлана родила дочь Евангелину от хореографа Андрея Царя. Своего первенца певица впервые показала, когда девочке исполнилось 4 года.
Ранее Светлана Лобода показалась на публике в кожаном купальнике.
Премьер-министр Великобритании покинет пост летом
По-другому решить донбасскую проблему не получится, предупредили в Берлине