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"Невероятная": Лобода впервые показала дочь

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники до сих пор гадают, кто же отец ребенка

Светлана Лобода опубликовала в Instagram трогательный снимок с младшей дочерью Тильдой. Певица родила девочку год назад. По слухам, отцом ребенка является солист группы Rammstein Тилль Линдерманн.

"Нашей любви 1 год❤",

– поделилась знаменитость.

Поклонники звезды всячески расхвалили нежную Лободу с малышкой. Певицу поздравили и знаменитости: Яна Рудковская, Александр Ревва, бывшие солистки группы "ВИА Гра".

"Вкусненькая", "Поздравляю красавицу маму и дочурку", "Какие вы сладкие", "Сладкая булочка", "Очаровательно", "Интересно на кого больше похожа, надеюсь на Тилля", "Мурашки от умиления", "Это просто взрыв моего сердце, маленькая принцесса",

– поздравляют пользователи.

Тильда появилась на свет в одной из клиник США, а уже через несколько недель певица в идеальной форме позировала перед фотографами.

Девочка стала вторым ребенком Лободы. В 2011 году Светлана родила дочь Евангелину от хореографа Андрея Царя. Своего первенца певица впервые показала, когда девочке исполнилось 4 года.

Ранее Светлана Лобода показалась на публике в кожаном купальнике. 

Дарья ПЕТРОВА
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