"Сколько пластики": россияне перестали узнавать Лорак

Поклонники призывают певицу остановиться

Ани Лорак опубликовала в социальных сетях снимок с ковровой дорожки. Все внимания подписчиков привлекло лицо артистки – они уверены, что знаменитость не раз прибегала к помощи хирургов, поэтому узнать ее становится все сложнее.

"Вы скоро будете на себя не похожи, меньше пластики и ботокса", "Переделанное лицо – это ужасно. Раньше такая куколка была!", "Столько пластики, скоро только по подписи будем узнавать", "Рот уже до ушей", "Перебарщиваете",

– раскритиковали пользователи.

Критике подвергся и наряд Ани Лорак. Она вышла в свет в рубашке, оголявшей плечо, и всем было видно ее нижнее белье. Интересно, что в этот вечер певица получила награду как самая стильная знаменитость.

"В чем стиль заключается? Всегда в черном ходит", "Прикид ужасный", "А ночнушка торчит из-под блузки – это нормально?", "Пошловато выставлять нижнее белье",

– возмутились подписчики.

На церемонии вручения награды артистка призналась, что сейчас ее жизнь сильно меняется. После развода с мужем она сменила стиль, выпустила новые песни и намекнула на появление возлюбленного.

Напомним, в январе этого года певица расторгла отношения с турецким бизнесменом из-за его измен. Впереди у Ани Лорак и бывшего мужа еще одно заседание, где будет вынесено решение о месте проживания их дочери.

Ранее Светлана Лобода опубликовала фото в кожаном купальнике.