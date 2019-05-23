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Лорак рассказала о новой любви

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
После развода артистка чувствует себя по-другому

Ани Лорак впервые за долгое время рассказала о личном. На церемонии вручения ежегодной премии "Topical Style Awards 2019" она сообщила о заметных переменах в своей жизни.    

"Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется", – призналась дива, цитирует сайт "Комсомольская правда". И добавила, что к дню рождения готовится выпустить очередной альбом и работает над новым ярким шоу.  

О делах сердечных решила умолчать. На вопрос "А может, у вас и новая любовь?", улыбаясь, ответила: "Секрет".

В отпуск летом она хочет побывать дважды. Грецию думает посетить с семьей, а о том, с кем отправится отдыхать на берегах Испании, не сказала.

Одежда у звезды теперь тоже другая – вместо платьев с пайетками она носит строгие и дорогие наряды. На церемонию премию "Topical Style Awards 2019", где ее назвали самой стильной, Ани пришла в черных брюках и белой рубашке, придав сексуальности образу оголенным плечом и показав кружевной топ.


Также Лорак удивила признанием, что иногда позволяет себе есть чизбургеры, и жареную картошку, которую очень любит, ведь она "тоже человек". Разоткровенничалась и о дочери. Девочка, по ее словам,  растет артисткой, а не певицей – "к музыке не тянется", – ходит в театральный кружок, "рисует, танцует, занимается гимнастикой и изучает иностранные языки – английский и французский". 

Перемены с Лорак заметили и подписчики ее страницы в Instagram. Последнее фото, которое артистка выложила там, понравилось фанатам. Отметили и хорошее настроение дивы, которая написала: "Пусть день будет наполнен только радостными эмоциями!".

"Идеальная", "Красотка", "Вам точно есть 18?🤯😏 Не поверю!!!! Такая прекрасная", "Нежная", "Боже! Спасибо за чудесное фото! Так поднимает настроение! Как только видишь Вашу чудесную улыбку, мир становится ярче!" – осыпали ее комплиментами

После того как поползли слухи об изменах мужа Ани Лорак – турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, – фанаты артистки надеялись, что ей удастся сохранить семью. И сначала все шло к тому, что так и будет. Однако в конце января супруги развелись.

С того времени диву то подозревали в беременности, то замечали, как она страдает из-за расставания с супругом, то, увидев с каким-либо мужчиной, решали, что у нее роман

Полина ДОРОЖКИНА
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