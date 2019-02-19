Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Аршавиным займется ФСБ

Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com
Расставание с супругой может обернуться серьезными неприятностями для спортсмена

Развод Андрея Аршавина с женой Алисой обещает стать долгим и захватывающим. Футболисту придется не только делить имущество и опеку над дочкой, но и иметь дело с Федеральной службой безопасности – именно туда Алиса написала заявление на своего благоверного.

"В настоящее время Аршавин А.С. угрожает мне по телефону, путем направления СМС-сообщений, пугает меня лишением свободы ("тюрьмой"), возбуждением против меня уголовных дел", – говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении портала Super.ru.

В заявлении Алиса подчеркивает, что ей регулярно угрожают неизвестные, и рассказывает о встрече, на которую к ней футболист приехал с людьми, представившимися сотрудниками УФСБ и даже предъявившими соответствующие удостоверения. Аршавина потребовала выяснить, на каком основании действовали эти якобы работники ведомства, и проверить законность их действий.

Алиса и Андрей Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina

Первое заседание, посвященное бракоразводному процессу Аршавиных, пройдет 26 февраля. Интересы Алисы будет представлять Александр Добровинский, ранее отсудивший у футболиста неплохие алименты для предыдущей супруги спортсмена Юлии Барановской.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россияне захотели отдать Курилы японцам

Часть соотечественников заняла неожиданную позицию

Украина устроила новую истерику на Азове

Киев пожаловался на увеличение времени задержек судов в Керченском проливе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей