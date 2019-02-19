Аршавиным займется ФСБ

Расставание с супругой может обернуться серьезными неприятностями для спортсмена

Развод Андрея Аршавина с женой Алисой обещает стать долгим и захватывающим. Футболисту придется не только делить имущество и опеку над дочкой, но и иметь дело с Федеральной службой безопасности – именно туда Алиса написала заявление на своего благоверного.

"В настоящее время Аршавин А.С. угрожает мне по телефону, путем направления СМС-сообщений, пугает меня лишением свободы ("тюрьмой"), возбуждением против меня уголовных дел", – говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении портала Super.ru.

В заявлении Алиса подчеркивает, что ей регулярно угрожают неизвестные, и рассказывает о встрече, на которую к ней футболист приехал с людьми, представившимися сотрудниками УФСБ и даже предъявившими соответствующие удостоверения. Аршавина потребовала выяснить, на каком основании действовали эти якобы работники ведомства, и проверить законность их действий.

Первое заседание, посвященное бракоразводному процессу Аршавиных, пройдет 26 февраля. Интересы Алисы будет представлять Александр Добровинский, ранее отсудивший у футболиста неплохие алименты для предыдущей супруги спортсмена Юлии Барановской.