"Смотреть не на что": обнажившуюся Барановскую сравнили с животным

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В отпуске Юлия Барановская решила отказаться от макияжа, каблуков
и сложных причесок и начала делиться с подписчиками естественными кадрами, обнажающими
стройные ноги. Однако в Сети такую искренность не оценили и жестко прошлись по
внешности бывшей жены Андрея Аршавина:
"Некрасивая женщина, без обид", "Вы тут похожи на плешивую обезьяну", "Без грима и прически и смотреть не на что", "Всегда грустная без искорки в глазах", "А что с обувью? Сколько им лет?", "Очень уставшая, выжатая", "Почему-то ноги синие".
А вот снимки в купальнике приняли на ура – засыпали сексуальную звезду комплиментами о красоте и молодости.
"Очень красивая", "Суперпопа", "Такая нежная", "Просто девочка", "Такая молоденькая", "Не верится, что мама 3 детей", "Киса", "Юная", "Лучшая ведущая", "Красивая, сильная женщина", "Нежная, красивая, загадочная, обворожительная...",
– восхитились в комментариях.
Юлия Барановская с подругой отправилась отдыхать на греческий остров Миконос. Сменить обстановку знаменитость мотивировали подписчики: они начали волноваться за телезвезду, которая всегда выглядела несчастной и уставшей.
"Вы часто в своих комментариях пишете и переживаете, что глаза у меня грустные... Это не грусть, а просто усталость в них скопилась",
– поделилась Юлия.
Ранее "Утро" опубликовало самые эротичные снимки Юлии Барановской.
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