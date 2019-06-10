"Смотреть не на что": обнажившуюся Барановскую сравнили с животным

Откровенный наряд телеведущей не произвел впечатления на поклонников

В отпуске Юлия Барановская решила отказаться от макияжа, каблуков и сложных причесок и начала делиться с подписчиками естественными кадрами, обнажающими стройные ноги. Однако в Сети такую искренность не оценили и жестко прошлись по внешности бывшей жены Андрея Аршавина:



"Некрасивая женщина, без обид", "Вы тут похожи на плешивую обезьяну", "Без грима и прически и смотреть не на что", "Всегда грустная без искорки в глазах", "А что с обувью? Сколько им лет?", "Очень уставшая, выжатая", "Почему-то ноги синие".

А вот снимки в купальнике приняли на ура – засыпали сексуальную звезду комплиментами о красоте и молодости.

"Очень красивая", "Суперпопа", "Такая нежная", "Просто девочка", "Такая молоденькая", "Не верится, что мама 3 детей", "Киса", "Юная", "Лучшая ведущая", "Красивая, сильная женщина", "Нежная, красивая, загадочная, обворожительная...",

– восхитились в комментариях.

Юлия Барановская с подругой отправилась отдыхать на греческий остров Миконос. Сменить обстановку знаменитость мотивировали подписчики: они начали волноваться за телезвезду, которая всегда выглядела несчастной и уставшей.

"Вы часто в своих комментариях пишете и переживаете, что глаза у меня грустные... Это не грусть, а просто усталость в них скопилась",

– поделилась Юлия.

Ранее "Утро" опубликовало самые эротичные снимки Юлии Барановской.