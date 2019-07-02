"Старая мымра": Собчак обругали за безобразное лицо

Телеведущую унизили после нового фото

Под новым снимком Ксении Собчак практически нет положительных комментариев. Подписчикам удалось раскритиковать все: макияж, волосы, одежду, кто-то упрекнул знаменитость и в разводе. Некоторые злопыхатели и вовсе признались, что пугаются, когда видят Собчак – все из-за "безобразного лица".

Сама знаменитость на критику никак не реагирует, объясняя, что истинная сила в сдержанности. Комментаторы к этому правилу Ксении Анатольевны не прислушиваются и без стеснения высказывают все, что думают.

"Она меня пугает, когда резко в ленте появляется", "Сколько этот крокодил сделал пластики", "Куда делить брови?", "Какая же страшная!", "Старая мымра", "Как с бодуна всегда", "Размазанное, лохматое чудо в халате", "Макияж ужасный", "Безобразное лицо", "Почему так генетика подшутила? Папа и мама такие симпатичные люди!", "Разведенка", "Безвкусица, пошлятина, низкопробщина",

– резко высказались они под фотографией.

Похоже, внешность Собчак не угодила только пользователям Сети, так как в личной жизни журналистки все в порядке: она встречается с режиссером Константином Богомоловым. С бывшим мужем ей также удалось сохранить хорошие отношения. Максим Виторган иногда ночует дома у Собчак, а также, как сообщает "Пятый канал" они вместе проводят время с сыном.



