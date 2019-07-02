Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Старая мымра": Собчак обругали за безобразное лицо

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущую унизили после нового фото

Под новым снимком Ксении Собчак практически нет положительных комментариев. Подписчикам удалось раскритиковать все: макияж, волосы, одежду, кто-то упрекнул знаменитость и в разводе. Некоторые злопыхатели и вовсе признались, что пугаются, когда видят Собчак – все из-за "безобразного лица".

Сама знаменитость на критику никак не реагирует, объясняя, что истинная сила в сдержанности. Комментаторы к этому правилу Ксении Анатольевны не прислушиваются и без стеснения высказывают все, что думают.

"Она меня пугает, когда резко в ленте появляется", "Сколько этот крокодил сделал пластики", "Куда делить брови?", "Какая же страшная!", "Старая мымра", "Как с бодуна всегда", "Размазанное, лохматое чудо в халате", "Макияж ужасный", "Безобразное лицо", "Почему так генетика подшутила? Папа и мама такие симпатичные люди!", "Разведенка", "Безвкусица, пошлятина, низкопробщина",

– резко высказались они под фотографией.

Похоже, внешность Собчак не угодила только пользователям Сети, так как в личной жизни журналистки все в порядке: она встречается с режиссером Константином Богомоловым. С бывшим мужем ей также удалось сохранить хорошие отношения. Максим Виторган иногда ночует дома у Собчак, а также, как сообщает "Пятый канал" они вместе проводят время с сыном.


Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Бомбанет: Киев предъявит "доказательства" вины Москвы по делу "Боинга" MH17

Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Украина отказывается от визового режима с Россией из-за наживы

Киев не готов лишить население стабильного источника дохода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей