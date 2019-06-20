И месяца не прошло: Собчак после развода распустила слух о замужестве

На руке знаменитости появилось неожиданное украшение

Недавно на YouTub-канале Ксении Собчак вышло видео интервью с освобожденным журналистом Иваном Голуновым. Поводом для обсуждений стала не только сама история, но и украшение телеведущей – она смело демонстрировала кольцо на безымянном пальце.

В Сети гадают: собралась ли телеведущая снова под венец или кольцо – это просто часть имиджа. Возможно, журналистка специально надела кольцо именно на этот палец, чтобы оказаться в центре внимания.

Особенное украшения на 37-летней журналистке заметили впервые после развода с Максимом Виторганом. Пара официально развелась 9 июня, но в личной жизни Собчак уже давно все налажено: она состоит в отношениях с режиссером Константином Богомоловым. А вот с бывшим супругом предпочитает ограничить общение: Ксения и Максим избегают друг друга на публичных мероприятиях.

После развода Ксения Анатольевна то и дело удивляет поклонников откровенными нарядами: то появится на ковровой дорожке в прозрачном платье и за руку с другим мужчиной, то прогуляется по городу, демонстрируя внушительное декольте.

Поклонники оценили сексуальный образ звезды по достоинству:

"Ого, декольте. Зачет", "Какая красивая женщина!", "Ксения вы прекрасны...", "Все идеально". "Красотка", "Секси".