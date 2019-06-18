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"Хочу единорога": впавшую в детство Бузову отправляют в психушку

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Europa Plus
Поклонники переживают за психическое здоровье знаменитости

Ольга Бузова выложила в Instagram фото с большим игрушечным единорогом, в обнимку с которым она отправляется из отпуска домой. Подписчики считают, что игры ведущей "Дома-2" с мягкими игрушками – это уже слишком. По их мнению, Бузова впала в детство, а ее поведение говорит о проблемах с головой.

Пользователи считают, что Ольге может помочь лечение в специализированной клинике:

"Бабе под 40 лет, у нее все котята да единороги", "Застряла в 15 -м возрасте", "Это болезнь", "Детство у нее. Может и вправду с головой не все норм", "Езжай в психушку", "Взрослая тетка уже, а ведет себя как подросток".

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Комментаторы не понимают, почему Ольга никак не взрослеет и намекают ей, что пора задумываться о рождении детей, для которых этих игрушки и предназначены.

Преданные поклонники, наоборот, восхищаются легким характером Бузовой, ее позитивом и энергией. Они в восторге от игрушки и не прочь купить такого же вслед за любимой певицей: "хочу единорога", "восхищаются оптимизмом Оли", "классная игрушка", "очень крутой единорог", – защитили Бузову подписчики.

Под своей фотографией Ольга спросила, ждут ли ее дома. К кому обратилась телеведущая непонятно, ведь на отдыхе она снова сблизилась со своим бывшим молодым человеком Тимофеем. Пара вместе фотографировалась, а также выяснила отношения в бассейне. Возможно, скоро Ольга официально представит своего спутника. 

Дарья ПЕТРОВА
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