"Я на мели": Седокова призналась в финансовых проблемах

Иногда знаменитости не хватает денег даже на бензин

Анна Седокова откровенно рассказала, что не ведет роскошный образ жизни, так как у нее очень много расходов. Артистка старается вкладывать большую часть заработанного в творчество, например, на съемку одного только клипа звезда тратит около $30 тысяч.

"Необходимо вкладываться в бизнес, постоянно что-то улучшать, чтобы получать соответствующую отдачу. А для этого надо зарабатывать. Постоянный круговорот. И порой в нем случаются бреши. Периодически я ощущаю себя на мели. Вот недавно обсуждали с девчонками, что едем на дорогущих машинах, а заправиться не на что…",

– отметила Анна.

Еще одна статья расходов – эта платежи по ипотеке. После развода звезда задумалась о собственном жилье, где бы смогла жить с тремя детьми, а пока в новом жилище идет ремонт, Седокова вынуждена снимать квартиру.

Бизнес-проекты певицы тоже требуют вложений: у артистки есть пиарщики, команда, которая занимается пошивом одежды. Иногда девушке приходится платить им за работу из собственного кармана:

"Порой 15-го числа, когда нужно выдавать зарплату людям, понимаю: то, что отложила, сохранить не удастся, надо платить…".

Своих детей Седокова старается с детства приучать грамотно распоряжаться финансами, например, старшей дочери дает 500 руб. в день, который девочка может потратить или отложить по своему усмотрению.

"Хочется детей баловать. Меня растили в абсолютной строгости, очень угрюмо. И не хочется идти таким путем. У нас с мамой совершенно разные концепции. Кажется, я выросла не благодаря, а вопреки ее воспитанию",

– откровенно рассказала Седокова "Антенне".

Сейчас финансовое положение Анны улучшилось, ведь еще в прошлом году она отдавала гигантские суммы на адвокатов: бывший муж певицы хотел лишить Седокову возможности общаться с дочерью. Суд определил, что девочка будет жить с отцом в Америке, но Анна может проводить с ней все каникулы. Это решение также лишило артистку алиментов от супруга, которые составляли около 200 тыс. рублей.