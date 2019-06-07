"Какая красивая была": поклонники не узнают Седокову

Внешность артистки не дает покоя сотням людей

Анна Седокова поделилась с подписчиками снимком с бородатым мужчиной. Певица призналась, что сделала кадр для поклонников, которые просили ее публиковать больше фотографий с представителями сильного пола.

Рыжеволосого спутника Седоковой в Сети узнали сразу – это знаменитый повар Константин Ивлев, который ведет несколько телешоу. Если в адрес мужчины посыпались комплименты, то Анну, прижавшуюся к нему грудью, только ругали. Подписчики пытаются донести до знаменитости, что почти не узнают ее из-за перемен во внешности.

"Остановитесь с пластикой! Сто лет не видела Седокову. И не узнала", "Пластика отвратительная! Верхняя губа – как хобот! Лицо всю прелесть потеряло", "Что у вас с носом? Все эти пластические операции убили вашу красоту", "Страшная становится", "Какая красивая была раньше", "не узнала Анну",

– написали комментаторы.

Подписчики уверены, что внешность Седокой меняется именно из-за вмешательства хирургов. В Сети уже замечали изменения формы губ из-за который кажется, что вещество распространилось под нос красотки. Подливают масла в огонь снимки звезды без фотошопа и косметики: натуральный вид Анны вызвал неоднозначную реакцию.