Нибиру
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Певица Анна Седокова продолжает будоражить сердца своих поклонников. Она выложила оригинальный снимок с "полевых работ".
На фото полуобнаженная красотка на каблуках с томным взглядом поливает грядки в парнике.
"Натуральное хозяйство", -–
подписала снимок Седокова.
"Мужская половина получили инсульт и инфаркт . Женская-захлебнулась ядом))" -– заметил один из подписчиков звезды.
Впрочем, и без критики в ее адрес не обошлось. Так, Седокову назвали "силиконовой милфой" и обвиняли в "отсутствии мозгов".
Впрочем, можно не сомневаться, что артистка даже не заметит эти упреки, поскольку комплиментов она получила в разы больше.
Ранее Седокова неоднократно эпатировала публику своими фото и историями из жизни. В частности, звезда откровенно рассказала о сексе в туалете, о любви втроем, а также порадовала фанатов пикантным видом.
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