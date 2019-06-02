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Седокова похвасталась своим хозяйством

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица опубликовала очередное провокационное фото на каблуках

Певица Анна Седокова продолжает будоражить сердца своих поклонников. Она выложила оригинальный снимок с "полевых работ".

На фото полуобнаженная красотка на каблуках с томным взглядом поливает грядки в парнике. 

"Натуральное хозяйство", -–

подписала снимок Седокова.

"Мужская половина получили инсульт и инфаркт . Женская-захлебнулась ядом))" -– заметил один из подписчиков звезды.

Впрочем, и без критики в ее адрес не обошлось. Так, Седокову назвали "силиконовой милфой" и обвиняли в "отсутствии мозгов".

Впрочем, можно не сомневаться, что артистка даже не заметит эти упреки, поскольку комплиментов она получила в разы больше.

Ранее Седокова неоднократно эпатировала публику своими фото и историями из жизни. В частности, звезда откровенно рассказала о сексе в туалете, о любви втроем, а также порадовала фанатов пикантным видом.

Андрей ДОВЛАТОВ
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