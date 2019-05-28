Вечер на дне и утро в любви: Седокова выложила правду о своей жизни

Сексуальная красотка разоткровенничалась перед поклонниками

Соблазнительный кадр из спортзала Анна подкрепила довольно неожиданным комментарием.

На пару дней Седокова исчезла из поля зрения поклонников – новых публикаций в ее Instagram не было. Видимо, певица решила объясниться с фанатами и откровенно рассказала им правду о своей жизни. Судя по всему, артистку ждут перемены и новые достижения. Чего только стоит премьера клипа "Санта-Барбара", который, по словам Анны, "будет хорош".

Однако наибольшее внимание подписчиков привлекла другая фраза в пространном размышлении звезды.

"2 дня без фоток в инсте, один вечер на дне, одно утро в любви. И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни",

– написала она, заинтриговав публику.



Новая публикация, судя по всему, дала пользователям не только пищу для ума, но и повод обсудить ее внешность. Действительно, на кадр, где Седокова в крошечном топе сидит, растянувшись на мате, трудно не обратить внимание. И если большая часть фанатов похвалила певицу за то, что она успевает сделать множество дел и держит себя в отличной форме, то кучка злопыхателей умудрилась найти у Анны признаки старения (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Дааа не та Анка огонь как.раньше!!! Стареет видать!!!!!!!", "Добавить нечего, ты умничка!", "Супер растяжка", "А мне нравятся Анины фотки и посты полны жизни", "Стареем да по тихой грусти?", "Классный почтишпагат! Умница такая!!!!!!!!!"

– написали они.

Ранее Седокова рассказала об идеальном мужчине.