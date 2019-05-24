"Крутая": Седокова топлес рассказала об идеальном мужчине

Артистка снова порадовала фанатов пикантным видом

Анна Седокова не упустила возможности в очередной раз покрасоваться своей аппетитной фигурой. Она снялась топлес и полученное фото выложила на своей странице в Instagram.

В кадре джинсы светло-голубого цвета с завышенной талией плотно облегают пышные ягодицы и стройные ножки бывшей солистки "ВИА Гры". До пояса красотка абсолютно обнажена.

"Идеальные джинсы – как идеальный мужчина. Ты узнаешь его сразу",

– отметила она под снимком.

Фото певицы получило много лестных отзывов. Поклонники восхищены формами Анны. И, разглядев все пикантные подробности, несмотря на то что звезда позировала, стоя спиной, расхвалили ее аппетитные формы:



"Крутая", "Это красиво и смело...👍😉","У тебя такая шикарная фигура", "Классная задница", "На идеальной девушке и джинсы сядут идеально", "Очаровательна", "Аня! Не худейте! Все очень красиво", "Очаровательна", "У тебя такая шикарная фигура", "Что за женщина мечта такая", "И фигура, и джинсы – класс!".

Мужчины совсем потеряли головы, а некоторые даже слов не могли подобрать, оставили лишь восклицания. "Мда...на такой попе любые джинсы становятся идеальными", "Согласен, а лучше вообще без джинс", "Раздвинуть бы ей ножки...", "Наконец-то лифчик сняла если б трусы сняла", "Уффффф🔥😍", – написали они.

За один только час пост артистки набрал рекордное количество лайков и одобрительных комментариев. Однако не всем пришлось по вкусу увиденное.

"Ага....Это и заметно... Трижды замужем, не считая любовников...👏", "Сколько у тебя джинсов столько и мужиков 😆 такого добра и не надо...", "Скоро она в порнухах будет сниматься, по ходу уже готовиться", "Как всегда, пошлятина", "Вам не стыдно за такие фото?", "Смотреть противно",

– высказались недовольные. Только звезда вряд ли прислушается к их упрекам. В одной из недавних публикаций она сообщила, что "одна из самых больших ошибок, которую совершают люди – слушают советы других".

Ранее артистка снялась, опустившись на колени и в эротичной позе показывая выдающиеся формы, разожгла огонь в сердцах россиян видом в купальнике. До этого певица без стеснения открыла соблазнительную часть тела и задрала ноги.