Влажная Седокова разожгла огонь в сердцах россиян

Артистка решила пофилософствовать на важную тему

Анна Седокова опубликовала в Instagram цитату Джалаладдина Руми, видимо, захотев, вызвать подписчиков на диалог о трудностях жизни. Однако поклонники певицы вместо этого принялись обсуждать ее роскошную фигуру, которую она продемонстрировала на снимке.

"Рана – это место, через которое в вас входит свет",

– поделилась высказыванием поэта Седокова, которая позирует на фото в серебряном купальнике с закрытыми глазами и томным выражением лица. Соблазнительный вид звезды как всегда вызвал ажиотаж среди ее фанатов.

"Вы достойны всего что пожелаете потому что Вы достойны всего", "Седокова мокрая влажная просто отличная", "Она прекрасна как душа", "Огонь потуши мой, разожгла", "Очаровательна и сексуальна", "Уххх какая шикарная", – комментируют фото певицы подписчики.

Впрочем, не обошлось и без негативных комментариев злопыхателей, которые пришли к выводу, что Анне стоит сбросить пару килограммов. При этом многие пользователи Сети уверены, что аппетитные формы Седоковой только украшают ее.