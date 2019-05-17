"На Распутину похожа": Седокову с лохматыми бровями обсмеяли

Звезде нахамили в Сети

Прекрасная Анна Седокова опубликовала новое соблазнительное видео и попросила у поклонников совета в важном деле.

"Я вот думаю, сегодня на концерт быть с прямыми волосами или с натуральными кудряшками, как на концертах, на море?Голосуем", -

написала Аня на своей страничке в Instagram. Невинный вопрос звезды вызвал бурю эмоций – многие ее почитатели решили, что Седокова слишком переусердствовала с "уколами красоты".

"Это ужас! Нет живого места. Вся из силикона", "Ты стала похожа на Машу Распутину", "Такая хорошенькая была,а эти губы накачанные лишнее", "Что то не так, то-ли нос, то-ли еще что-то, в общем некрасивое лицо", "кто то у нас сделал подтяжку бровей неплохо", "Была красивая, стала ботоксно-гиалуроноваЯ", "Красотка,но губы прям сильно перекачала", "Что за мода а лохматые брови !!! Жесть же просто", "Ботокс наше все?", -

подписчики Анны были неумолимы.

Однако многие считают, что их любимая красавица прекрасна в любом виде:

"Вы хороша во всех образах!!! И очень позитивная, не унывающая", "Блин, ты очешуенная", "Боже.. какая красивая .. все равно с какими волосами...", "Аня, арбузы не че так))","Моя прекрасная" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ну а что касается ответа на заданный Анной вопрос, большинство ее поклонников решило, что певице лучше выступить с естественными кудрявыми волосами.