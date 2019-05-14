"Какая кися": Седокова задрала ноги

Экс-солистка "ВИА Гры" взволновала фанатов

Анна Седокова выложила в соцсети новое фото, на котором показана в довольно развязной позе. Не всем подписчикам это пришлось по душе.

В кадре артистка стоит в лифте с огромным букетом алых роз. Задрав одну ногу кверху, она положила ее на поручень и, широко улыбаясь, делает селфи.

Под снимком звезда поместила лишь несколько слов, слитых вместе. "#мамапродолжаетдэнсить" – напомнила она свой недавний клип.

Фанаты откликнулись сразу. Самые преданные, особенно мужчины, бурно поделились восторгом:

"Какая кися", "Ты супер", "Красотка", "Ай, какая женщина!", " Вы просто прелесть, обожаю!", "Крутышка!", "Счастливая женщина", "Этот букет подчеркивает Ваше изящество! Вы шикарная женщина", "Невероятная".

Некотрые тут же обратили внимание на пикантную деталь и упрекнули:

"Красиво, только ноги на поручни не стоило задирать", "Вторая Влочкова", "Как удачно-то ножку подняла".



Однако злопыхатели тоже не остались в стороне. Они не жалели сарказма.



"Троих уже наденсила. Остановись!", "Довольная Анька, но лицо расползается потихоньку", "Пока опять не залетит", "За поручень кто-то же рукой берется... невоспитанная мама", "Вот кто марает ручки в лифте",

– написали такие. Более придирчивые еще и недостаток на телефоне артистки рассмотрели ("Айфон уже разбила Аня, Аня", "Телефон упал, по ходу, и трещина есть").

Остальные стали гадать, от кого певица получила столько цветов. Некоторые тут же предположили, что в ее личной жизни произошли изменения: "Анна надеюсь от поклонника?", "Поклонник?".

Хотя и скептиков хватало. "Сама себе купила", "С Рудовой один на двоих", "Сразу вспомнил, как пару лет назад такие букеты напрокат брали", – отметили такие.



Кроме того, с шикарным букетом звезда показывается не впервые. До этого с такими же красными цветами она уже позировала, и не раз. Раньше она похвалилась белыми розами.

Сама знаменитость пока никак не отвечает на вопросы по этому поводу, что дает поклонникам почву для самых разных предположений.

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