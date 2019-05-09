Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Бедные мужчины": Седокова возбудила эротичными движениями у бассейна

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Анна Семенович призналась, что 10 раз посмотрела ролик коллеги

Анна Седокова опубликовала в Instagram провокационное видео, на котором продемонстрировала свое сексуальное тело со всех сторон. Вызывающе двигаясь, певица довела до экстаза своих поклонников, среди которых оказалась и Анна Семенович.

"Ох мась, раз 10 посмотрела. Ты огонь детка",

– прокомментировала ролик Седоковой ее коллега.

Пользователи Сети также не остались равнодушными и осыпали артистку комплиментами.

"Я залипла, не представляю, как мужчины выживут", "Отличная фигура!!! Огонь!", "Какая фигурка, бедные мужики...... слюнки пускают ......красотка", "Идеальная женщина!", "Вы классная! Красавица,весёлая, женственная,сильная! всё в вас есть сполна", "Очень красивая и сексуальная девушка", "Какая же вы аппетитная", – восхищались как мужчины, так и женщины.

Среди подписчиков Седоковой нашлись и недовольные, которые в очередной раз заявили, что маме троих детей не подобает быть такой нескромной. Однако их негативные отзывы потерялись в потоке хвалебных комментариев поклонников. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Нужна помощь: Киев накатал кляузу на Москву в ЕС и НАТО

Возмущению Незалежной нет предела

Подозревают каждого: спецслужбы США набросились на россиян

За нашими гражданами наблюдают из-за каждого угла

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей