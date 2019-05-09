"Бедные мужчины": Седокова возбудила эротичными движениями у бассейна

Анна Семенович призналась, что 10 раз посмотрела ролик коллеги

Анна Седокова опубликовала в Instagram провокационное видео, на котором продемонстрировала свое сексуальное тело со всех сторон. Вызывающе двигаясь, певица довела до экстаза своих поклонников, среди которых оказалась и Анна Семенович.

"Ох мась, раз 10 посмотрела. Ты огонь детка",

– прокомментировала ролик Седоковой ее коллега.

Пользователи Сети также не остались равнодушными и осыпали артистку комплиментами.

"Я залипла, не представляю, как мужчины выживут", "Отличная фигура!!! Огонь!", "Какая фигурка, бедные мужики...... слюнки пускают ......красотка", "Идеальная женщина!", "Вы классная! Красавица,весёлая, женственная,сильная! всё в вас есть сполна", "Очень красивая и сексуальная девушка", "Какая же вы аппетитная", – восхищались как мужчины, так и женщины.

Среди подписчиков Седоковой нашлись и недовольные, которые в очередной раз заявили, что маме троих детей не подобает быть такой нескромной. Однако их негативные отзывы потерялись в потоке хвалебных комментариев поклонников.