"Бедные мужчины": Седокова возбудила эротичными движениями у бассейна

Нибиру
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Анна Седокова опубликовала в Instagram провокационное видео, на котором продемонстрировала свое сексуальное тело со всех сторон. Вызывающе двигаясь, певица довела до экстаза своих поклонников, среди которых оказалась и Анна Семенович.
"Ох мась, раз 10 посмотрела. Ты огонь детка",
– прокомментировала ролик Седоковой ее коллега.
Пользователи Сети также не остались равнодушными и осыпали артистку комплиментами.
"Я залипла, не представляю, как мужчины выживут", "Отличная фигура!!! Огонь!", "Какая фигурка, бедные мужики...... слюнки пускают ......красотка", "Идеальная женщина!", "Вы классная! Красавица,весёлая, женственная,сильная! всё в вас есть сполна", "Очень красивая и сексуальная девушка", "Какая же вы аппетитная", – восхищались как мужчины, так и женщины.
Среди подписчиков Седоковой нашлись и недовольные, которые в очередной раз заявили, что маме троих детей не подобает быть такой нескромной. Однако их негативные отзывы потерялись в потоке хвалебных комментариев поклонников.
Возмущению Незалежной нет предела