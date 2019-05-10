"Горячая сосисочка": раздутая Седокова растянулась на лежаке

Звезда оголилась у бассейна и насмешила фанатов

Певице, судя по всему, надоели сплетни о четвертой беременности и критика ее фигуры.

На высказывания хейтеров Анна Седокова ответила забавным видео. На кадрах красотка в бикини растянулась на лежаке. Звезда продемонстрировала роскошное тело. Однако дальше зрителей ждала неожиданность – подтянутый животик надулся, словно у беременной. Седокова, проделавшая фокус, не выдержала и расхохоталась. В подписи к ролику она объявила среди подписчиков конкурс на самый смешной комментарий.

"У меня был 1001 вариант подписи к видео, но хотите лучше вы ?" – спросила она.

Пользователи оценили самоиронию артистки и азартно включились в игру, состязаясь в остроумии (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"У тебя внутри "ЧУЖОЙ", "Говорят у кого что не резиновое. А вот у Анны живот точно резиновый...." "Как напугать парня за 2 секунды", "Когда хочешь сесть в маршрутке но нет мест идешь в вабанк", "Горячая сосисочка на отдыхе", "Ты беременная?)" "Когда наелась пельмешей, а надо выглядить на пляже секси", "Блин, как же мне нравятся женщины , которые могут посмеяться над собой ))))" "Занята-свободна занята-свободна",

– веселились пользователи.

Ранее Седокова подразнила фанатов эротичным видео у бассейна.