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"Это уже слишком": раздетая Седокова подняла ногу

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Экс-солистка "ВИА Гры" не выдержала и ответила злопыхателям

Анну Седокову "достали эти яжематери, которые то и делают, что порицают, упрекают: "Вот родила ребенка – сиди дома, вари ему, ублажай мужа". Она опубликовала в соцсети провокационный трек, который "писала от души". Подписчики горячо обсудили "самую горячую и дерзкую премьеру весны", как назвала свое творение артистка, изображенная в нем почти голой.

Одних не устроил ни вид Анны в одном имитирующем полную наготу боди с широко расставленными ногами, ни ее слова. Они снова возмутились:

"Кошмар... и так дебилушек хватает, которые идут в загул, забывая неделями об оставленных одних детях (и они умирают), а тут еще Вы... Извините, но это уже слишком", "Зачем такую откровенную картинку... да и молодые девочки, как только родили, сразу гулять идут, потому что вы показываете, что это норм!! Оставить ребенка, а сама на гульки".

Многие, напротив, согласились с Анной, восхищаясь и ее песней, и самой исполнительницей:

"Все верно", "Радует, что среди утомленных, осуждающих и "таких правильно идеальных" всезнающих мам есть настоящие, живые, красивые и крутые мамы!.. Анна, Вы огонь и звезда", "Трек качает", "Очень нравится... прямо в точку", "Бомбическая женщина", "Лучшая", "Это хит!", "Очень классно", "Шедевр", "Огонь".

Певицу часто упрекают, что она ведет себя слишком раскованно для матери троих детей. Вот звезда и высмеяла "милых и добрых" комментаторов. 

"Кошечки мои! Для меня быть матерью не означает поставить крест на себе, на своих желаниях, на своем развитии и своем счастье. Детям нужна счастливая мама. Моим точно",

– отметила артистка под забавным видео. И добавила: "Этот трек наш – мам обновленной версии! Свободных от предрассудков, счастливых, сумасшедших, красивых, независимых и безумно любимых своими детьми".

В самой композиции под веселую танцевальную музыку говорится о вечере женщины, которая решила отдохнуть от детей и семейных проблем в клубе. "Мама сегодня на пати без бати. Мама танцует, гуляет и тратит. Как же нереально, как же хорошо!" – поет Анна. 

У Анны Седоковой трое детей. Дочь Алина появилась на свет в браке с капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем. Среднюю, Монику, певица родила от бизнесмена Максима Чернявского. Отец ее сына Гектора – предприниматель Артем Комаров, с которым артистка рассталась вскоре после родов.

Со старшей дочкой и младшим сыном, который родился в апреля 2017 г., исполнительница с недавних пор живет в России. Вторая наследница осталась в США.

Бывшей вокалистке группы "ВИА Гра" не раз доставалось от критиков. То они обсмеивали артистку за вид, указав на "пивной живот", то бесились из-за ее концертного костюма.

Однако самым преданным фанатам всегда нравится, как выглядит звезда. Даже если она широко расставляет ноги или открывает грудь...

Полина ДОРОЖКИНА
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