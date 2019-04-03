"Пивной живот": Седокову обсмеяли за вид

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На днях, как известно, Анна Седокова открыла собственный бар и организовала вечеринку. Многие знаменитости побывали там, поддержали артистку и пожелали ей успехов. Видео отдельных моментов этого события выложены в сторис красотки. Однако некоторые детали ее внешности пришлись фанатам не по вкусу.
Как не раз давала понять знаменитость, она всегда тщательно следит за фигурой. В том числе и для того, чтобы у злопыхателей не нашлось поводов критиковать. Но те внимательно следят за певицей и не дают ей спуску.
Придирчиво разглядев новые кадры они все же обнаружили недостатки и высказались под новым снимком.
"Пивной живот... и ляхи распластались", "Пора бы за фигурой начать следить", "А натянулась уже так", "Совсем на себя не похожа",
– разнесли Анну хейтеры. Даже, казалось бы, добрые слова одного из поклонников прозвучали не утешительно. "Люблю больших, люблю попастых", – признался он.
Сама она поделилась нахлынувшими чувствами. "Воспоминания остаются в памяти, там им самое место . В тысячный раз благодарю своих друзей ,которые были вчера со мной ! Спасибо , что заехали , спасибо , что танцевали, спасибо улыбки и любовь! Я ваша навеки", – отметила звезда.
Самые преданные хвалили любимицу: "Красивая русская певица", "Вам так идет", "Шикарная девушка", "Очень обаятельная певица".
Только вот помогло ли ей это сохранить душевное равновесие – спорный вопрос. Экс-солистка "ВИА Гры" очень переживает из-за своей склонности к полноте, в чем не раз признавалась и в соцсети, рассказывая, как приходится страдать, отказываясь от любимой пищи.
Многие фанаты думают, что на фигуре артистки отразился пережитый ею стресс. Как стало известно ранее, звезда делит с бывшим мужем общего ребенка. По решению суда, дочку оставили экс-супругу, хотя певица может видеться с нею. Анна говорила, что сильно расстроена из-за этого, но надеется, что в будущем ситуация изменится.
Однако Анна старается не предаваться унынию. Она часто восхищает и радует пользователей тем, как выглядит на снимках и видео. Недавно артистка покорила, застыв в весьма раскованной позе. Ранее восхитила, открыв пышную грудь.
Такое красотка позволяет себе довольно часто, как бы ни старались недруги расписывать недостатки ее внешности...
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