Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Ракета": Седокова широко расставила ноги

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" покорила фанатов

Анна Седокова опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она выглядит непривычно. Ни низко спущенного с голых плеч наряда, ни вечернего платья с вырезом до ягодиц и глубоким декольте, из которого почти выпадает роскошная грудь, в этот раз не было. Одежда, в которой показалась красотка, закрыла все ее тело. А вот сидела она в далеко не в скромной позе.

На певице был надет темный брючный костюм с белой рубашкой и бабочкой в тон пиджаку. Прелестница взгромоздилась на стол, широко расставив ноги в кроссовках. 

Из подписи под кадром следует, что скоро открывается "место, уникальное по своей структуре". И назвав все его достоинства, артистка пригласила желающих побывать там.

"В нашем уютном баре с огромными окнами.. можно не только... съесть мой любимый трюфельный бургер, Кэйл салат и крылышки, выбрать и примереть любимую одежду @lastory_store, но и создавать ее вместе с нами",

– рассказала Анна. После чего добавила, что 1 апреля будет "закрытое открытие только для близких". И она хочет "разыграть 3 пригласительных для инстадрузей". 

Пост нашел отклик у фанатов Седоковой. Они не только выразили желание посетить место, о  котором она говорила, но и восхитились ее видом и расчувствовались:

"Анечка, Вы ракета... Радуете и вдохновляете! Благодарю! И развития вашему новому делу!" , "Вы даете мне силу женственности и мужества одновременно!" , "Какая красивая", "Просто тебя люблю, твое творчество, твою одежду, твоих детей, и тебя просто как человека", "Как тебе идет костюм!", "Аня– моя личная мотивация не сидеть на месте, пробовать новое, искать себя и делать все с любовью".

В общем, покорила, как всегда. А тут еще в YouTube появилась интересная запись шоу Регины Тодоренко, гостьей которого стала Анна Седокова. В задушевной беседе экс-солистка "ВИА Гры" неожиданно призналась, что год назад очень сильно влюбилась.

"Я встретилась с человеком, и меня ударило током", 

– поделилась ощущениями звезда. Однако на вопрос Регины назвать имя того, кто вызвал у певицы столь сильные чувства, она ответила загадочно с многозначительной паузой в конце:

"Надеюсь, что этого никто не узнает, потому что, если узнает…".

Предположение ведущей шоу о том, что мужчина женат, артистка опровергла, пояснив, что не позволит себе таких отношений. Она  никогда не боролась за мужчин, ведь "это неправильно". 

Интересным был и блиц-опрос. "Четвертый ребенок или четвертый муж?" – спросила Регина. "Оба", – ответила Анна. "Ты любишь хоккеиста?" – поинтересовалась ведущая. "Да", – призналась певица Седокова, но о деталях умолчала. 

Интернет-пользователи отреагировали и на эту публикацию. Многие были восхищены.

"Анна – такая осторожная, ранимая, искренняя. Возможно, это просто образ, но даже если и так,то она ещё и восхитительная актриса!﻿", "Милая и добрая девушка. Куча комплексов, но у нас всех они есть", "Мне нравится Седокова, и пусть у нее трое детей и все от разных мужчин, и пусть у нее такая вызывающая внешность, провакацонные фото и видео, ну и пусть, она говорит умные и правильные вещи про детей, мужчин и все остальное!", "Очень чувственное интервью!", "Добрая и такая невинная девушка, но в то же время в ней горит огонь и кипит буря страстей! Такой и должна быть настоящая женщина!﻿ – отметили они.

И, пожалуй, с ними трудно не согласиться...

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Дания грозит "Северному потоку - 2" химоружием

Копенгаген нашел аргумент против строительства трубопровода

Мгновенно вырастет: назван курс доллара в апреле

Американская валюта может подорожать на 10 рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей