"Ракета": Седокова широко расставила ноги

Экс-солистка "ВИА Гры" покорила фанатов

Анна Седокова опубликовала в Instagram новый снимок, на котором она выглядит непривычно. Ни низко спущенного с голых плеч наряда, ни вечернего платья с вырезом до ягодиц и глубоким декольте, из которого почти выпадает роскошная грудь, в этот раз не было. Одежда, в которой показалась красотка, закрыла все ее тело. А вот сидела она в далеко не в скромной позе.

На певице был надет темный брючный костюм с белой рубашкой и бабочкой в тон пиджаку. Прелестница взгромоздилась на стол, широко расставив ноги в кроссовках.

Из подписи под кадром следует, что скоро открывается "место, уникальное по своей структуре". И назвав все его достоинства, артистка пригласила желающих побывать там.

"В нашем уютном баре с огромными окнами.. можно не только... съесть мой любимый трюфельный бургер, Кэйл салат и крылышки, выбрать и примереть любимую одежду @lastory_store, но и создавать ее вместе с нами",

– рассказала Анна. После чего добавила, что 1 апреля будет "закрытое открытие только для близких". И она хочет "разыграть 3 пригласительных для инстадрузей".

Пост нашел отклик у фанатов Седоковой. Они не только выразили желание посетить место, о котором она говорила, но и восхитились ее видом и расчувствовались:

"Анечка, Вы ракета... Радуете и вдохновляете! Благодарю! И развития вашему новому делу!" , "Вы даете мне силу женственности и мужества одновременно!" , "Какая красивая", "Просто тебя люблю, твое творчество, твою одежду, твоих детей, и тебя просто как человека", "Как тебе идет костюм!", "Аня– моя личная мотивация не сидеть на месте, пробовать новое, искать себя и делать все с любовью".

В общем, покорила, как всегда. А тут еще в YouTube появилась интересная запись шоу Регины Тодоренко, гостьей которого стала Анна Седокова. В задушевной беседе экс-солистка "ВИА Гры" неожиданно призналась, что год назад очень сильно влюбилась.

"Я встретилась с человеком, и меня ударило током",

– поделилась ощущениями звезда. Однако на вопрос Регины назвать имя того, кто вызвал у певицы столь сильные чувства, она ответила загадочно с многозначительной паузой в конце:

"Надеюсь, что этого никто не узнает, потому что, если узнает…".

Предположение ведущей шоу о том, что мужчина женат, артистка опровергла, пояснив, что не позволит себе таких отношений. Она никогда не боролась за мужчин, ведь "это неправильно".

Интересным был и блиц-опрос. "Четвертый ребенок или четвертый муж?" – спросила Регина. "Оба", – ответила Анна. "Ты любишь хоккеиста?" – поинтересовалась ведущая. "Да", – призналась певица Седокова, но о деталях умолчала.

Интернет-пользователи отреагировали и на эту публикацию. Многие были восхищены.

"Анна – такая осторожная, ранимая, искренняя. Возможно, это просто образ, но даже если и так,то она ещё и восхитительная актриса!﻿", "Милая и добрая девушка. Куча комплексов, но у нас всех они есть", "Мне нравится Седокова, и пусть у нее трое детей и все от разных мужчин, и пусть у нее такая вызывающая внешность, провакацонные фото и видео, ну и пусть, она говорит умные и правильные вещи про детей, мужчин и все остальное!", "Очень чувственное интервью!", "Добрая и такая невинная девушка, но в то же время в ней горит огонь и кипит буря страстей! Такой и должна быть настоящая женщина!﻿ – отметили они.

И, пожалуй, с ними трудно не согласиться...